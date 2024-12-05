العياط تتخلص من مقالب القمامة العشوائية، قرية كفر الضبعي في ثوب جديد (صور)

أعلنت محافظة الجيزة أنه تم الانتهاء من رفع كافة مقالب القمامة العشوائية بقرية كفر الضبعي التابعة للوحدة المحلية ببرنشت بمركز ومدينة العياط، وذلك في إطار حرص محافظة الجيزة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والدكتور إبراهيم الشهابى نائب المحافظ.

جاء ذلك تحت إشراف ومتابعة المهندس ياسين سيد ياسين رئيس مركز ومدينة العياط، وبمتابعة مباشرة من خالد الليثى رئيس الوحدة المحلية ببرنشت.

خطوات جدية نحو تحسين البيئة والنظافة في قرية كفر الضبعي

ويشير هذا الإنجاز إلى خطوات جدية نحو تحسين البيئة والنظافة في قرية كفر الضبعي، حيث ساهم التخلص من مقالب القمامة في تحسين الصحة العامة للمواطنين والقضاء على المظهر الحضري غير اللائق.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقضاء على مقالب القمامة العشوائية بالمراكز والمدن، والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات خاصة قطاع النظافة وذلك لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وإظهار الشكل الجمالي للقرى والمراكز.

وشدد محافظ الجيزة، على ضرورة استمرار حملات النظافة من الشوارع والميادين الرئيسية، وذلك في إطار خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة، وتقديم أفضل الخدمات بما يحقق رضا المواطنين.



وأكد المحافظ أهمية دور عامل النظافة الذي يعد عاملًا أساسًا في تحقيق المظهر الحضاري والمشرف، لافتا إلى أننا نقدر دور العمال والجهود المتواصلة والتي تتكامل مع كافة الجهود التي يتم تحقيقها في مختلف المشروعات التنموية والخدمية للارتقاء بحياة المواطنين.

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