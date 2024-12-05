الخميس 05 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

العياط تتخلص من مقالب القمامة العشوائية، قرية كفر الضبعي في ثوب جديد (صور)

رفع مقالب القمامة،
رفع مقالب القمامة، فيتو

أعلنت محافظة الجيزة أنه تم الانتهاء من رفع كافة مقالب القمامة العشوائية بقرية كفر الضبعي التابعة للوحدة المحلية ببرنشت بمركز ومدينة العياط، وذلك في إطار حرص محافظة الجيزة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والدكتور إبراهيم الشهابى نائب المحافظ.

جاء ذلك تحت إشراف ومتابعة المهندس ياسين سيد ياسين رئيس مركز ومدينة العياط، وبمتابعة مباشرة من خالد الليثى رئيس الوحدة المحلية ببرنشت.

خطوات جدية نحو تحسين البيئة والنظافة في قرية كفر الضبعي

ويشير هذا الإنجاز إلى خطوات جدية نحو تحسين البيئة والنظافة في قرية كفر الضبعي، حيث ساهم التخلص من مقالب القمامة في تحسين الصحة العامة للمواطنين والقضاء على المظهر الحضري غير اللائق.

وأكد المهندس عادل النجار  محافظ الجيزة، تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقضاء على مقالب القمامة العشوائية بالمراكز والمدن، والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات خاصة قطاع النظافة وذلك لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وإظهار الشكل الجمالي للقرى والمراكز.

وشدد محافظ الجيزة، على ضرورة استمرار حملات النظافة من الشوارع والميادين الرئيسية، وذلك في إطار خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة، وتقديم أفضل الخدمات بما يحقق رضا المواطنين.


وأكد المحافظ أهمية دور عامل النظافة الذي يعد عاملًا أساسًا في تحقيق المظهر الحضاري والمشرف، لافتا إلى أننا نقدر دور العمال والجهود المتواصلة والتي تتكامل مع كافة الجهود التي يتم تحقيقها في مختلف المشروعات التنموية والخدمية للارتقاء بحياة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ابراهيم الشهابي المهندس عادل النجار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رئيس الوحدة المحلية محافظة الجيزة محافظ الجيزة

مواد متعلقة

نصائح للحصول على نتيجة التنسيق الثالث لرياض الأطفال بالجيزة وموعد التقديم

قافلة طبية لتقديم الخدمات بالمجان لأهالي منشأة القناطر الجمعة والسبت

مصر تتصدر المشهد الدولي لمواجهة التلوث البلاستيكي.. موقف متوازن ورؤية شاملة في المحافل الدولية.. وجهود حكومية حثيثة نحو مستقبل مستدام

ضبط كميات كبيرة من السلع مجهولة المصدر بالهرم

مصر تؤكد التزامها بإنهاء التلوث البلاستيكي في مفاوضات كوريا

تعليمات عاجلة من مدير تعليم العجوزة بشأن سير امتحانات شهر نوفمبر (صور)

توجيهات حاسمة من «تعليم الجيزة» لدعم الطلاب وتحسين العملية التعليمية (صور)

وكيل تعليم الهرم تشدد على ضرورة تصحيح امتحانات نوفمبر بشكل فوري

الأكثر قراءة

التصويت خلال 24 ساعة، ماذا يحدث حال تمرير مقترح عزل رئيس كوريا الجنوبية؟

رئيس البحوث الفلكية يكشف مفاجأة عن زلزال شمال دمياط ويرد على توقعات العالم الهولندي (فيديو)

روشتة وزارة الصحة لكبار السن للحماية من الأمراض ومواجهة برد الشتاء

أسعار الخضراوات اليوم، عودة جنون الطماطم وانخفاض البطاطس والبصل بسوق العبور

لحظة انهيار تمثال بوذا الضخم على راهب و5 آخرين في تايلاند (فيديو)

30 جنيها زيادة للقشطة والبرتقال ضمن القائمة، ارتفاع ملحوظ بأسعار الفاكهة بسوق العبور

جنيفر لوبيز توجه رسالة لجمهورها في مصر وتكشف انطباعها عن حفل السعودية (فيديو)

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول وفوز أرسنال وتشيلسي

منوعات

المزيد

لحظة انهيار تمثال بوذا الضخم على راهب و5 آخرين في تايلاند (فيديو)

صاعقة ضربتهم..فيتنام تعلن مقتل 12 جنديًا إثر انفجار كبسولات خلال تدريب

ناسا ترصد "يراعات كونية" من صنع البشر تفسد جمال الكون وتقلق الفلكيين

‎تجار البركة، بائع سبح في مولد السيدة نفيسة‎:"يجعل فرحك خيرعلينا وأمة محمد"

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء

الأمطار تزحف إليكم، تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لـ سكان 3 محافظات (صور)

صقيع أوروبا يضرب الصعيد، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف خريطة سقوط الأمطار

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 3/12/2024

المزيد

انفوجراف

خلافات داخلية أم تهديد خارجي غير مسبوق.. ماذا يحدث في كوريا الجنوبية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 5 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 5 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 5 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية