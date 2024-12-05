تشكيل توتنهام المتوقع أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

يواجه فريق بورنموث نظيره توتنهام ضمن منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري الإنجليزي.



موعد مباراة بورنموث وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة بورنموث وتوتنهام اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 على ملعب فيتاليتي معقل بورنموث وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة والربع مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وبورنموث



تنقل مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث ستقوم قناة beIN Sports HD 1 بنقل أحداث المباراة وسيقوم أحمد البلوشي بالتعليق على أحداث اللقاء.

تشكيل توتنهام أمام بورنموث

ومن المتوقع أن يبدأ توتنهام هوتسبير تشكيله كالتالي:

حراسة المرمى: فورستر

خط الدفاع: جد سبينس، رادو دراجوشين، بين ديفيز، ديستيني أودوجي.

خط الوسط: بيسوما، جيمس ماديسون، ديان كولوسيفسكي

خط الهجوم: سون هيونج مين، برينان جونسون، دومينيك سولانكي.

وفاز بورنموث على وولفرهامبتون بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية من البريميرليج بينما تعادل توتنهام مع فولهام بهدف لكل منهما في نفس الجولة.

ترتيب بورنموث وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

واحتل بورنموث المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي برصيد 48 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 13 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر 16 مباراة.

في حين احتل توتنهام المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 66 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 20 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 12 مباراة.

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