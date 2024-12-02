الدوري الإنجليزي، توتنهام يتفوق على ليفربول وأرسنال وتشيلسي

الدوري الإنجليزي، يعد توتنهام هو الأقوى هجوما في الدوري الإنجليزي بعدد 28 هدفا، ويليه الرباعي ليفربول وأرسنال وتشيلسي وبرينتفورد بواقع 26 هدفا بعد الجولة الـ13.

ويعد فريق ساوثهامبتون هو أكثر فرق الدوري الإنجليزي تعرضا للخسارة في المسابقة حتى الآن بعدما تلقى الخسارة في عدد 10 مباريات كاملة.

وعلى الجانب الآخر يعد فريق وولفرهامبتون أكثر فرق الدوري الإنجليزي استقبالا للأهداف بعدد 32 هدفا، ويليه ليستر سيتي بـ 27 هدفا بعد مرور الجولة الـ 13 من البريميرليج.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ13

1- ليفربول 34 نقطة

2- آرسنال 25 نقطة

3- تشيلسي 25 نقطة

4- برايتون 23 نقطة

5- مانشستر سيتي 23 نقطة

6- نوتينغهام فورست 22 نقطة

7- توتنهام هوتسبير 20 نقطة

8- برينتفورد 20 نقطة

9- مانشستر يونايتد 19 نقطة

10- فولهام 19 نقطة

11- نيوكاسل يونايتد 19 نقطة

12- أستون فيلا 19 نقطة

13- بورنموث 18 نقطة

14- وست هام يونايتد 15 نقطة

15- إيفرتون 11 نقطة

16- ليستر سيتي 10 نقاط

17- كريستال بالاس 9 نقاط

18- وولفرهامبتون 9 نقاط

19- إبسويتش تاون 9 نقاط

20- ساوثهامتون 5 نقاط

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 13

نتائج الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الإنجليزي

ليفربول 2-0 مانشستر سيتي

مانشستر يونايتد 4-0 إيفرتون

توتنهام 1-1 فولهام

تشيلسي 3-0 أستون فيلا

وست هام 2-5 أرسنال

برينتفورد 4-1 ليستر سيتي

نوتينغهام فورست 1-0 إبسويتش تاون

كريستال بالاس 1-1 نيوكاسل يونايتد

وولفرهامبتون 2-4 بورنموث

برايتون 1-1 ثاوثهامبتون

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