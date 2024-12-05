استمرار فعاليات المشروع القومي للموهبة الحركية في الشرقية

أكد الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، أن المشروع القومى للموهبة الحركية ينفذ فى إطار دعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، لاكتشاف ورعاية الموهوبين من الأطفال فى سن مبكرة وتأهيلهم بدنيا وتدريبهم تحت إشراف لجنة علمية متخصصة.

استمرار فعاليات تدريب الأطفال

وأعلن استمرار فعاليات تدريب أطفال المشروع القومى للموهبة الحركية، وكذلك المرحلة التخصصية لرياضات الجودو، سلاح الشيش، العاب القوى والمنفذ بالصالة المغطاة بجوار منطقة التجنيد أيام السبت، الإثنين، الاربعاء من كل أسبوع ، ويتم التدريب تحت إشراف مدربين متخصصين فى التعامل مع الأطفال فى المراحل السنية للمبكرة.

تطوير المواهب الحركية وتوجيه الأطفال

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية إنه يتم استكمال الانتقاء لمن يرغب الانضمام للمشروع القومي للموهبة الحركية، والذى يعد خطوة أساسية لتحديد وتطوير المواهب الحركية وتوجيه الأطفال نحو البرامج التدريبية الملائمة وتوفير الدعم اللازم لتحقيق تطورهم الحركي.

كما تساهم في توفير الفرص المناسبة للمواهب الحركية وتشجيعها للوصول إلى أعلى مستويات الأداء في الرياضة والحركة.

مد المشروعات الرياضة بالمواهب المتميزة

وأفاد الدكتور أحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة بأن الهدف من المشروع إمداد المشروعات القومية للموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة والاتحادات والأندية بالمواهب المتميزة رياضيا وتحسين أداء المشاركات المصرية في البطولات الدولية والعالمية والأولمبية لتحقيق أكبر عدد من الميداليات.

مدربون متخصصون فى التعامل مع الأطفال

وأشار إلى أنه تتم العملية التدريبية تحت إشراف اللجنة العلمية واختيار مدربين متخصصين للتعامل مع الأطفال والعمل، وفقا للخطة التدريبية الموضوعة من اللجنة العلمية المكونة من الدكتورة رشا عبدالله وكابتن لوسى، والكابتن هند حسن بالإضافة إلى وائل محمد السيد ندا .

المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية

وأضاف وكيل المديرية أن المشروع ينفذ برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، الدكتور أشرف البيجرمى رئيس قطاع الرياضة، وبتوجيهات الدكتور محمد الكردى وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى، وأيضا وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية ، الدكتور تامر عبد العظيم مدير الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية، إشراف الدكتور أحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة، الدكتور رضا ربيع المشرف العام للمشروع.ت / 01000260189.

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