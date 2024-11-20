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رياضة الشرقية: مشروع النسور يستهدف تشجيع الشباب على ممارسة الأنشطة الرياضية

تدريب المركز الرياضى
تدريب المركز الرياضى على اللياقة البدنية

أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة للشباب والرياضة بمحافظة الشرقية أن مشروع  النسور يستهدف تشجيع الشباب على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة لتحقيق أكبر مشاركة لممارسة النشاط الرياضي لما له من أثر سليم وصحي ، ويتم توفير أدوات التدريب من كرات وأقماع ووسائل رياضية

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  تنفيذ مركز التدريب الرياضى فى استاد جامعة الزقازيق 

وتواصل مديرية الشباب والرياضة بالشرقية ممثلة فى الإدارة العامة للرياضة بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الإدارة العامة للقاعدة الشعبية فى تنفيذ مركز التدريب الرياضى تحت شعار "النسور" للبنين والبنات وذلك فى استاد جامعة الزقازيق .

الدور المجتمعي والخدمي 

 يأتى ذلك ضمن الدور المجتمعي والخدمي لوزارة الشباب والرياضة، لتشجيع ممارسة الرياضة فى كل مكان بصورة مستمرة، تحت إشراف الإدارة المركزية للتنمية الرياضية،  والإدارة العامة للقاعدة الشعبية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتوجيهات الدكتور أشرف البيجرمى رئيس قطاع الرياضة، والدكتور عمرو الحداد رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية والدكتور محمود عبدالعظيم وكيل الوزارة، وإشراف الدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية والدكتور أحمد ابراهيم وكيل المديرية للرياضة، والدكتور وائل فهمى مدير إدارة التنمية الرياضية. 

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