استمرار فعاليات مراكز تدريب ودمج أطفال التوحد بالشرقية

أكد الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بـ محافظة الشرقية استمرار مديرية الشباب والرياضة بالشرقية ممثلة فى الإدارة العامة للرياضة، في عقد فعاليات تدريب مركز أطفال التوحد تحت شعار " نتوحد من أجلهم ".

مبادرة وزارة الشباب للاهتمام بالتوحد

ويأتي ذلك ضمن مبادرة وزارة الشباب والرياضة للاهتمام بأطفال التوحد، ويعد مركز تدريب أطفال التوحد إحدى الطرق الفعالة لـ تحسين نوعية الحياة للأطفال المصابين بطيف التوحد وتطوير مهاراتهم الحياتية والتعليمية والاجتماعية والتواصلية، وتقديم الدعم والمساندة للأهل والأسر.

تدريب أطفال التوحد

وقال ينفذ الآن فعاليات مراكز تدريب أطفال التوحد من خلال تنفيذ الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية المختلفة، ويتم التدريب بمركز شباب ناصر بمدينة الزقازيق، ومركز شباب ديرب نجم، وبمشاركة البنين والبنات فى كلا المركزين.

الخطة الموضوعة للتدريب

وذلك على أيدي مدربين متخصصين، وفقا للخطة التدريبية الموضوعة، لتدريب وتنمية المواهب الرياضية من ذوى القدرات والهمم، ورعايتهم فى مختلف الألعاب.

مركز تدريب أطفال التوحد

كما أن الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة، تولي إهتمامًا كبيرًا بأطفال التوحد، ويعد مركز تدريب أطفال التوحد على أنه مركز يقدم خدمات تدريبية وتعليمية للأطفال المصابين بطيف التوحد.

تحسين نوعية الحياة للأطفال

يهدف هذا المركز إلى تحسين نوعية الحياة للأطفال المصابين بـ طيف التوحد وتطوير مهاراتهم الحياتية والتعليمية والرياضية والاجتماعية والتواصلية.

التدريب على مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعي

ويقدم المركز تدريبًا على مهارات مثل التواصل والتفاعل الاجتماعي والتكيف مع البيئة المحيطة والتنظيم والتحليل والتفكير الناقد والحل المشكلات، وغيرها من المهارات الحياتية الأساسية. ويمكن أن يقدم التدريب بطرق مختلفة، مثل اللعب التعليمي والتدريب الفردي والتعلم الجماعي.

خدمات دعم ومساعدة لأهل الطفل المتوحد

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يقدم المركز أيضًا خدمات دعم ومساندة للأهل والأسر المعنية، وتقديم المشورة والتوجيه لهم حول كيفية التعامل مع الأطفال المصابين بطيف التوحد وتوفير الدعم اللازم لهم.

الدكتور أشرف صبحى

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، السيد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتوجيهات الدكتور أشرف البيجرمى رئيس قطاع الرياضة، الدكتور عمرو الحداد رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية.

مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية

وذلك بإشراف الدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالوزارة، الدكتور أحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة، الدكتور وائل فهمى مدير إدارة التنمية الرياضية