رياضة الشرقية تعقد الجلسة الثالثة للرواق الأزهري للطفل والأسرة

قال الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية: إن اليوم السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤، عقدت الجلسة الثالثة لبرنامج الرواق الأزهري للطفل والأسرة بالتعاون مع الأزهر الشريف.

الجلسة الثالثة للرواق الازهرى للطفل والاسرة -فيتو

مديرية الشباب والرياضة بالشرقية

والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتنمية النشء، الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالشرقية إدارة تنمية النشء والمنفذ بمراكز شباب شيبة، العصلوجى، صفط الحنا.

الإيمان وضرورة العمل

وأشار إلى أنه وفقا لخطة الندوات والموضوعات التى تم اختيارها تتناول ندوة اليوم عنوان " الإيمان وضرورة العمل " حاضر فيها وعاظ منطقة وعظ الشرقية والمكلفين لعقد الجلسات، حيث قدم فضيلة الشيخ ابراهيم مرسى بمركز شباب شيبة، وفضيلة الشيخ محمد فرج بمركز شباب العصلوجى، وبمركز شباب صفط الحنا فضيلة الشيخ محمد عبد العظيم

الجلسة الثالثة للرواق الازهرى للطفل والاسرة -فيتو

الجلسة الثالثة بمركز شباب شيبة

وأكد الجلسة الثالثة بمركز شباب شيبه شهدت منسقة الرواق هند نصر بكلمة افتتاحية عن الموسم الثالث للرواق وفكرته وأهميته للنشء والأسرة والمجتمع ودور الأزهر فى تصحيح المفاهيم لدى النشء.

رواق الطفل والأسرة

هذا وقد تم تنفيذ برنامج رواق الطفل والأسرة في دورته الثالثة للعام الثانى ٢٠٢٤_٢٠٢٥ بمراكز الشباب، وذلك ضمن بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف، بهدف تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة

الجلسة الثالثة للرواق الازهرى للطفل والاسرة -فيتو

تبصير النشء نحو الطريق الصحيح

ومشيرا إلى تبصير النشء نحو الطريق الصحيح وتوجيههم التوجيه الأمثل، وكذلك الرد على التساؤلات التى ترد فى أذهان الطفل والأسرة لأى أمر من الأمور الدينية والدنيوية عن طريق كوكبة من الوعاظ من منطقة الوعظ بالشرقية .

يتم تنفيذ الرواق الأزهرى على مستوى المحافظة

وقال عبدالعظيم انه ضمن المبادرة الرئاسية لبناء الإنسان يتم تنفيذ الرواق الأزهري على مستوى محافظة الشرقية بحيث تعم الاستفادة لجميع ابناء مراكز الشباب بثلاث إدارات فرعية وفقا لبرنامج وخطة يتم التنسيق خلالها بين وزارة الشباب والرياضة والازهر الشريف

الجلسة الثالثة للرواق الازهرى للطفل والاسرة -فيتو

ثلاث مراكز شباب كل شهر

حيث تم التنفيذ على مدار ثلاثة أشهر بواقع ثلاث مركز شباب بكل شهر يحاضر عدد اربع جلسات كل جلسة بعنوان مختلف، المركز الأول بإدارة شباب الزقازيق غرب مركز شباب شيبه، والثانى بمركز شباب العصلوجى بإدارة شباب الزقازيق شرق، والمركز الثالث إدارة شباب ابو حماد - مركز شباب صفط الحنا.

رعاية الدكتور أشرف صبحى

مؤكدا ان تنفيذ البرنامج يتم برعاية الأستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسيد المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية، وبتوجيهات جيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء،

الدكتور طاهر كرار مدير إدارة البيئي والثقافى

والدكتورة ايمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهبين والمبدعين بوزارة الشباب والرياضة ،بإشراف الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب، الدكتور.طاهر كرار مدير إدارة البيئى والثقافى والعلمي بوزارة الشباب والرياضة.

الدكتور احمد البسطويسي يشرف على البرنامج

ويشرف على تنفيذ البرنامج الدكتور احمد البسطويسى مدير إدارة تنمية النشء هند نصر منسق الرواق ورئيس القسم الثقافى، وبمشاركة وتنظيم مدير الإدارات الفرعية ورؤساء قيم النشء ومديرى مراكز الشباب بشيبة، العصلوجى، صفط الحنا.

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