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وكيل التعليم بالدقهلية يشهد الاجتماع التنسيقي لإدارة الأزمات والكوارث

وكيل تعليم الدقهلية،
وكيل تعليم الدقهلية، فيتو

شهد الدكتور أشرف العربي وكيل التعليم بالدقهلية الاجتماع التنسيقي للإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.

الاجتماع التنسيقي للإدارة العامة لإدارة الأزمات

وجاء ذلك تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

الحد من المخاطر وفقا كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء

وتتم أيضا في إطار التعاون المتواصل بين الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر والمديريات وبناء علي كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء. 

تجهيز مدرسة للمشاركة في خطة الإخلاء

وحضر اليوم  وكيل تعليم الدقهلية الاجتماع التنسيقي لتنفيذ تدريبات على خطط الإخلاء في حالة حدوث (زلزال - حريق)، حيث تم تجهيز مدرسة للمشاركة في خطة الإخلاء مع ذكر عدد الطلاب والمشرفين المنفذين للخطة.

كما حضر الاجتماع شاهندا محمد عبد الهادي بالإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالمحافظة، عبد الفتاح عبد الرافع مدير إدارة الأزمات بالمديرية، شيماء السيد مسئول الأزمات والكوارث بـ مدرسة الشهيد هشام بركات الرسمية للغات.

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