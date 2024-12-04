محافظ الدقهلية يشهد أعمال إزالة دور مخالف بعقار في المنصورة (صور)

أجري اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية جولة بشوارع المنصورة ووجه بإزالة أحد الأدوار المخالفة بإحدى العمارات الواقعة بجوار سور جامعة المنصورة وأمام كوبري الجامعة التابعة لمركز ومدينة المنصورة.

إزالة دور كاملًا مخالف ورفع الأنقاض

وشهد محافظ الدقهلية أعمال الإزالة ووجه بإزالة الدور كاملًا ورفع الأنقاض واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه مالك العقار.



جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، ورحاب المزين رئيس مركز المنصوره، والعميد علي ابو شعيشع مدير شرطة المرافق، والعميد محمد عمر مأمور قسم أول المنصورة، والمقدم عبدالحميد الشوري رئيس مباحث قسم أول.

فحص تراخيص جميع العمارات الواقعه علي سور جامعة المنصورة



وكلف "مرزوق"، مدير الإدارة العامة للحوكمة بالمحافظه ومدير إدارة المتابعه بالمحافظه بفحص تراخيص جميع العمارات الواقعه علي سور جامعة المنصورة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه ملاك هذه العمارات في حالة ثبوت مخالفات، وابلاغهم بسرعة التصالح علي هذه المخالفات وفقًا للشروط المنصوص عليها بقانون التصالح الجديد.

مراجعة تراخيص جميع المحلات

ووجه "المحافظ" بمراجعة تراخيص جميع المحلات بهذه العمارات والأنشطة التجاريه بها والغلق الفوري لها في حالة مخالفة شروط الترخيص وعدم حصولهم علي ترخيص لهذه الانشطة، والتصالح علي هذه الأنشطه وفقًا لشروط قانون التصالح.

الغلق الفوري لأحد معارض السيارات المخالفه لإقامته ببدروم



كما أمر "مرزوق" بالغلق الفوري لأحد معارض السيارات المخالفه لإقامته ببدروم أحد هذه العمارات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مالك هذا المعرض لتحويله بدروم هذه العماره الي معرض سيارات بدل إقامته جراج للسيارات.

استغلال الأرض الفضاء الموازيه لسور جامعة المنصوره



كما وجه "المحافظ" باستغلال الأرض الفضاء الموازيه لسور جامعة المنصوره في إقامة مشاتل للأشجار المثمرة والزينة تحت إشراف مركز ومدينة المنصوره وحي غرب المنصوره لزراعة هذه الأشجار بالشوارع والميادين، ولعدم التعدي علي هذه الأرض بالقاء مخلفات الهدم والبناء بداخلها وتشويه المظهر الجمالي والحضاري لمدخل المدينه.

الضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه مخالفة القانون



وأكد "مرزوق" علي الضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والتعدي بالبناء المخالف للقيود الارتفاع ومخالفة شروط الترخيص والبناء المخالف علي الأراضي الزراعيه وأملاك الدولة.

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