محافظ الإسكندرية يشدد على مواجهة كافة الممارسات الاحتكارية داخل الأسواق

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، أنه تم التشديد على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء لضبط الأسعار وتوفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة داخل الأسواق والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

ووجه محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة المعنية بالضرب بيد من حديد تجاه أي ممارسات احتكارية لزيادة الأسعار، مؤكدًا على تكثيف الحملات بجميع الأسواق واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار وجودة المنتجات مع تكثيف حملات إزالة الإشغالات والعمل على عدم عودتها مرة أخرى.

حملات مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في الإسكندرية

وفي هذا الصدد، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من ضبط الأسعار وجودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع 524 منشأة، والتحفظ على 28621 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 4581 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محال و1379 إنذارا وفرض غرامات فورية تقدر بـ 2 مليون و689 ألف جنيه خلال شهر نوفمبر.

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