محافظ كفر الشيخ يستقبل وفد زراعة النواب (صور)

واصل وفد لجنة الزراعة بمجلس النواب زيارته الميدانية لعدد من المحافظات، حيث التقى الوفد باللواء علاء عبد المعطي بمحافظة كفر الشيخ، وخلال اللقاء رحب محافظ كفر الشيخ بالوفد البرلماني، وقال إن الزراعة والصيد أبرز أنشطة المحافظة ونحن منفتحون على كل ما يخص الزراعة ونبادر بحل كافة المشكلات وتذليل العقبات.

محافظ كفر الشيخ: رسالة ودور الدولة هي حل المشكلات

وأكد محافظ كفر الشيخ على التعاون مع نواب المحافظة من أجل حل كافة المشكلات، مؤكدا أن رسالة ودور الدولة هي حل المشكلات، خاصة أن الزراعة من أهم قطاعات الدولة.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن العالم يمر بأزمة اقتصادية ومصر تأثرت بهذه الأزمة ولكنها تواجه الأزمة من خلال الحلول غير التقليدية وتذليل العقبات

هشام الحصرى: أهالي كفر الشيخ لديهم قدرات كبيرة لمواجهة مشكلات الزراعة

وقال النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب ورئيس الوفد البرلماني إن أهالي كفر الشيخ لديهم قدرات كبيرة لمواجهة مشكلات الزراعة، ونجحوا في علاج مشاكل التربة ويعملون بالنشاط الزراعى كل مكان وهم زراع مهره متواجدين بأنشطة زراعية في كل المحافظات بل وانتقل نشاطهم إلى بعض الدول الإفريقية.

وأكد الحصرى أن الزراعة من أشرف المهن والرئيس السيسي منذ بداية عهده يهتم بالزراعة، وبدأ مشروعات قومية بقطاع الزراعة من أجل إضافة 3 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية، ووصلت مساحة الرقعة الزراعية لأول مرة في تاريخ مصر إلى نحو 10 ملايين فدان.

وتابع الحصري أن الزراعة توفر الأمن الغذائي وهي أهم عناصر الأمن القومى المصرى، إضافة إلى جهود زيادة الإنتاجية التي تقوم بها الدولة خاصة مع الزيادة السكانية الكبيرة.

وأوضح الحصرى بكلمته خلال اللقاء أن الدولة أيضا تسعى لزيادة الصادرات الزراعية، والتي بلغت أكثر من 9.2 مليار دولار، وهناك سعي عام للدولة لزيادة إجمالي الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا.

وأشاد الحصري بالخط البحري الجديد "الرورو" بين دمياط وإيطاليا، والذي يساعد على زيادة الصادرات إلى أوروبا وهو ما يؤكد وجود الإرادة السياسية لدعم قطاع الزراعة.

الحصرى: دور الفلاح لا يقل أهمية عن دور الجندي المصري

وشدد الحصرى على أن دور الفلاح لا يقل أهمية عن دور الجندي المصري الذي يحمي الحدود فكلاهما يعمل على حماية الأمن القومى المصرى.

IMG-20241205-WA0013(1) IMG-20241205-WA0010 IMG-20241205-WA0008 IMG-20241205-WA0012

وأكد على أهمية وجود سعر عادل للمحاصيل الزراعية وهو ما تسعى إليه الدولة وأن يكون معلن بشكل كافي، وبالفعل تم زيادة أسعار المحاصيل حيث وصل طن البنجر إلى 3 آلاف جنيه وسعر الأرز زاد أيضا أعلى من السعر العالمي، وكذلك سعر القمح حيث يبلغ السعر العالمي 1800 جنيه عالميا بينما الدولة تدفع 2000 جنيه وهو أعلى من السعر العالمي.

وتابع الحصرى أن هدف الدولة المصرية بكل أجهزتها وكذلك النواب هو إرضاء المواطن وتحسين مستوى معيشته ومشروع حياة كريمة، وهو من أكبر المشروعات التنموية على مستوى العالم هدفه تحسين معيشة المواطن في الريف المصري.

ويضم الوفد البرلمانى كل من النائب صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، النائب حسن أبو قديرة، وكيل اللجنة، النائب مجدى ملك، النائب عادل عبد الوهاب يونس حماد، النائب عادل صلاح منصور عامر، النائب حمدي حسن، النائب صابر عبد القوى، النائب السيد رحمو، والنائب أحمد إبراهيم الألفى، بالإضافة إلى نواب كفر الشيخ، النائب عبد الحميد الدمرداش، النائب علي أحمد والنائب محمد الصمودى والنائب يونس عبد الرازق والنائب سعيد عمارة، والنائبة هدى الطنبارى، بالإضافة إلى يحيى جلال، أحمد العقاد، وعادل حسن، من أمانة اللجنة.

كما شارك في اللقاء ممثلي الوزارات والجهات المعنية، من بينهم الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، والدكتور علي مصيلحى رئيس هيئة الثروة السمكية، والدكتور هانى حجازى رئيس هيئة التنمية والتعمير بوزارة الزراعة، ود حسام راشد رئيس حماية الأراضي بوزارة الزراعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.