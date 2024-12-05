8 صور ترصد آثار وخسائر حريق سطح عقار سكني في الأقصر

شهدت محافظة الأقصر حريقًا في سطح عقار سكني بشارع أحمد عصمت متفرع من شارع التليفزيون بوسط مدينة الأقصر دون إصابات أو وفيات، وبلغ إجمالي الخسائر قرابة نصف مليون جنيهًا.

آثار حريق سطح عقار الأقصر السكني

وقال هشام محمد عباس البالغ من العمر 47 عامًا، صاحب العقار السكني: إن الحريق التهم روف خشبي، وتندة قماش، و4 أجهزة تكييف، وصالة حديد مصغرة بها أجهزة اللعاب ثقيلة، وأدوات منزلية 2 فرن كهربائي، وأسفر عن خسائر بقيمة مالية إجمالية تصل 500 ألف جنيها.

الحماية المدنية تسيطر على حريق الأقصر

وكان اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر تلقى إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة بنشوب حريق أعلى عقار سكني مكون من 4 طوابق بشارع أحمد عصمت متفرع من شارع التليفزيون دائرة بندر الأقصر، وعززت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر بـ3 سيارات إطفاء ودفع مرفق الإسعاف بـ 2 سيارة إسعاف ضمن الإجراءات الاستباقية، ونجحت الحماية المدنية في السيطرة على حريق قبل امتداده إلى المنازل المجاورة.

التحريات الأولية: ماس كهربائي وراء حريق عقار الأقصر

ودلت التحريات الأولية على أن الحريق وقع بسب ماس كهربائي جراء توصيل عشوائية للأسلاك الكهربائية لدى لمبات الليد «الزينة» المزودة في روف خشبي وتندة قماش للجلوس على سطح العقار، وتحرر عن ذلك محضرا بالواقعة بقسم شرطة الأقصر وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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