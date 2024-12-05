الخميس 05 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

8 صور ترصد آثار وخسائر حريق سطح عقار سكني في الأقصر

آثار حريق الأقصر
آثار حريق الأقصر

شهدت محافظة الأقصر حريقًا في سطح عقار سكني بشارع أحمد عصمت متفرع من شارع التليفزيون بوسط مدينة الأقصر دون إصابات أو وفيات، وبلغ إجمالي الخسائر قرابة نصف مليون جنيهًا.

آثار حريق سطح عقار الأقصر السكني 

وقال هشام محمد عباس البالغ من العمر 47 عامًا، صاحب العقار السكني: إن الحريق التهم روف خشبي، وتندة قماش، و4 أجهزة تكييف، وصالة حديد مصغرة بها أجهزة اللعاب ثقيلة، وأدوات منزلية 2 فرن كهربائي، وأسفر عن خسائر بقيمة مالية إجمالية تصل 500 ألف جنيها.

الحماية المدنية تسيطر على حريق الأقصر 

وكان اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر تلقى إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة بنشوب حريق أعلى عقار سكني مكون من 4 طوابق بشارع أحمد عصمت متفرع من شارع التليفزيون دائرة بندر الأقصر، وعززت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر بـ3 سيارات إطفاء ودفع مرفق الإسعاف بـ 2 سيارة إسعاف ضمن الإجراءات الاستباقية، ونجحت الحماية المدنية في السيطرة على حريق قبل امتداده إلى المنازل المجاورة.

التحريات الأولية: ماس كهربائي وراء حريق عقار الأقصر 

ودلت التحريات الأولية على أن الحريق وقع بسب ماس كهربائي جراء توصيل عشوائية للأسلاك الكهربائية لدى لمبات الليد «الزينة» المزودة في روف خشبي وتندة قماش للجلوس على سطح العقار، وتحرر عن ذلك محضرا بالواقعة بقسم شرطة الأقصر وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر حريق الأقصر حريق عقار سكني عقار سكني الحماية المدنية التحريات الأمن

مواد متعلقة

محافظ الأقصر يبحث تطوير المناطق الأثرية والاستفادة من ظاهرة تعامد الشمس

حريق يلتهم "روف" عقار سكني بمدينة الأقصر بسبب ماس كهربائي

محافظ الأقصر يستمع لشكاوى أهالي البعيرات

محافظ الأقصر يتفقد مواقع مرسى كورنيش البر الشرقي (صور)

الأكثر قراءة

سعر الدولار في البنك الأهلي، العملة الخضراء تتخطى 50 جنيها رسميا الآن

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين

3 قرارات جمهورية مهمة، اعرف التفاصيل

بعد تجاوز رقم ستيفن جيرارد، كم مباراة يحتاج إليها صلاح للتربع على عرش هدافي ليفربول؟

3 أندية برتغالية تطلب التعاقد مع مهاجم الزمالك مجانًا

تصريحات جديدة من سلوت بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025 وموقف الأهلي في التصنيف

منوعات

المزيد

تأجيل عودة المركبة Cargo Dragon إلى الأرض لهذا السبب

دراسة: الهواء الملوث يشكل خطرًا على صحة الحوامل والأجنة

ويلسون بيثيل يكشف تفاصيل الخط الزمني لمسلسل مارفل Daredevil Born Again

عملية تجميلية لرئيسة بيرو تثير أزمة سياسية حادة ومطالب بتنحيتها

المزيد

خدمات

المزيد

جهاز تنمية المشروعات: نتعاون مع 6 وزارات لإطلاق استراتيجية لتطوير الحرف اليدوية

4240 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ترتفع في منتصف تعاملات اليوم الخميس

سعر الدولار في البنك الأهلي، العملة الخضراء تتخطى 50 جنيها رسميا الآن

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الخميس 5-12-2024

المزيد

انفوجراف

قطار الملك المصري لا يتوقف.. أرقام رائعة لـ محمد صلاح في الدوري الإنجليزي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نشر الصوفية في الغرب لمدة 40 عامًا، علي جمعة ينعي مؤسس الطريقة النقشبندية بأمريكا

تعرف على آيات السحر في القرآن وعقوبة الساحر من السنة النبوية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 5 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية