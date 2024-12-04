محافظ الأقصر يستمع لشكاوى أهالي البعيرات

التقى محافظ الأقصر مع عدد من أهالى قرية البعيرات بمركز ومدينة القرنة، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، فى ضوء حرص المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لدراسة وبحث كافة المشكلات التى تواجه المواطنين وإيجاد أنسب الحلول لها بما يتناسب مع القانون.

محافظ الأقصر يستقبل أهالي البعيرات بالقرنة



واستمع"عمارة" إلي شكواهم والتي تضمنت عدم وصول خدمات الصرف الصحي لبعض المناطق وكذلك توقف بعض مشروعات محطات الصرف الصحي، وتطوير ورفع كفاءة مركز شباب البعيرات، وتوسعة المساحة المخصصة للمدافن الخاصة بالقرية، وربط البعيرات الشرقية والغربية، وتخصيص موقف للدراجات البخارية.



وأوضح محافظ الأقصر أنه بشأن مشروعات الصرف الصحي تم تضمينها مع الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الجديد لضمان الانتهاء منها تباعًا وفقًا للمناطق الأكثر احتياجًا لضمان حصول المواطنين على خدمات صرف صحي لائقة، كما يجرى العمل على تطوير ورفع كفاءة مركز شباب البعيرات والذى يعد متنفسًا لأهالي القرية.

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وأضاف المهندس عبد المطلب عمارة أنه سيتم بحث كافة الشكاوى المقدمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع المقترحات لإيجاد حلول مناسبة لها يسهل تنفيذها على أرض الواقع للتسهيل على المواطنين.



من الجدير بالذكر أن محافظ الأقصر يحرص على فتح قنوات التواصل مع الأهالى لمتابعة وبحث كافة الشكاوى والمطالب المقدمة وذلك من خلال انعقاد اليوم المفتوح أسبوعيًّا سواء بديوان عام المحافظة أو مراكز المدن وكذلك لقاء المواطنين خلال الجولات الميدانية بمراكز المدن أو بمقر مكتبه.

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