الخشونة والكسور، أهم أسباب إجراء عملية تغيير مفصل الركبة

عملية تغيير مفصل، من أشهر العمليات التى أصبحت تجري مؤخرا على نطاق واسع والمفاصل الموجودة في الجسم لها أهمية في المساعدة على الحركة حيث يوجد مفاصل في الكتف والكوع والفخذ والركبة والمساعدة على ثني الذراعين والقدمين وعندما يصاب الجسم بهشاشة العظام يحدث تلف للعظام ينتج عنه تآكل للمفاصل ويحتاج المريض إلى إجراء جراحة لتغيير المفصل لكي يستطيع الحركة وعدم تسبب أى ألم له ناتج عن وجود التهاب في المفاصل أو تآكل فيها.

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أسباب إجراء عملية تغيير مفصل

من جانبه قال الدكتور مصطفى عشوب، أستاذ جراحة المفاصل بكلية الطب جامعة عين شمس وعضو مجلس نقابة الأطباء إن أسباب إجراء عملية تغيير مفصل، منها حالات طارئة يجب إجراؤها بشكل عاجل للمريض فى حالات الكسور أو مرضي الخشونة كبار السن.

مفصل الركبة

وأوضح استاذ جراحة العظام لـ"فيتو" أن المفاصل تتضمن أنواع متعددة منها الحوض أو الركبة أو الكتف أو الكاحل، مشيرا إلى أن أكثر أنواع المفاصل استخداما هى مفاصل الركبة والحوض نتيجة زيادة الإصابات بخشونة الركبة.

أسباب الإصابة بالخشونة

وكشف أستاذ جراحة العظام عن أهم أسباب الإصابة بالخشونة هى التقدم فى العمر والسمنة التى تسبب احتكاك العظام ببعضها موضحا أنه يوجد درجات من الخشونة منها ما يعالج بالأدوية وجلسات العلاج الطبيعى، ومنها يحتاج إلى جراحة تغيير مفصل، وتكون الجراحة هى الحل الوحيد لحالة المريض.

مفصل الفخذ

وأكد أن عمليات تغيير المفاصل ليس لها بديل، ولا يصلح للمريض تركيب شرائح أو مسامير، وعندما يقررها الطبيب تكون الحل الوحيد، كما أن المفاصل لها أنواع متعددة وأسعارها مختلفة حسب النوع، ومفصل الكاحل مختلف عن الفخذ أو الكوع.

ولفت أستاذ جراحة العظام إلى أن مضاعفات عدم إجراء عملية تغيير المفصل لمريض خاصة مرضى الكسور، وهى الإصابة بقرح فراش أو جلطات فى القدم والرئة، لأنه لا يستطيع الحركة.

وأكد أستاذ جراحة العظام أن الجلطات أمر شديد الخطورة بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة كبار السن، أما بالنسبة لمريض خشونة المفاصل تكون المضاعفات ألما شديدا فقطـ، مؤكدا أن أي مريض يحتاج لإجراء عملية تغيير مفصل تعرض للإصابة بقرح فراش يصعب إجراء الجراحة له لأن القرحة أصبحت مصدرا للتلوث يمكن أن يسبب تلوث المفصل.



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