الخميس 05 ديسمبر 2024
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رياضة

رقم سلبي لريال مدريد بعد الخسارة أمام أتلتيك بلباو في الليجا

ريال مدريد
ريال مدريد

سقط ريال مدريد في فخ الخسارة  أمام أتلتيك بيلباو 2-1، مساء أمس الأربعاء، في مباراة ضمن الجولة 19 من الليجا، في معقل الفريق الباسكي ملعب "سان ماميس".

وسجل لأتلتيك بيلباو، أليكس بيرنجير وجوركا جوروزيتا في الدقيقتين 53 و80، بينما أحرز لريال مدريد جود بيلينجهام في الدقيقة 79.

ووفقا  لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن نادي ريال مدريد خسر 5 مباريات من آخر 11 مباراة له في جميع المسابقات، متكبدًا هزيمة واحدة أكثر مما تعرض له في مبارياته الـ73 السابقة (فاز 52، تعادل 17، خسر 4).

 

الخسارة الثانية لريال مدريد في الليجا


وتعد هذه الهزيمة هي الثانية لـ ريال مدريد في الليجا هذا الموسم، بعد السقوط برباعية نظيفة ضد برشلونة، ضمن منافسات الجولة 11.

وبهذه الخسارة يتجمد رصيد ريال مدريد عند 33 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر برشلونة، بينما رفع بيلباو رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع.


 مواعيد مباريات اليوم الخميس

يشهد اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 العديد من المباريات الهامة بمختلف دوريات وملاعب العالم وأبرزها انطلاق مباريات الجولة 13 من الدوري السعودي ومباريات بالدوري الإنجليزي حيث يواجه فولهام برايتون ويواجه بورنموث توتنهام هوتسبير وقمة لاتسيو ونابولي بكأس إيطاليا

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة

فولهام – برايتون الساعة 9:30 مساءً علي قناة بي ن سبورت إتش دي 2.

بورنموث – توتنهام هوتسبير الساعة  10:15 مساءً علي قناة بي إن سبورت اتش دي 1.

 

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

ضمك – الفيحاء الساعة  5:10 مساءً - SSC HD

الوحدة – الأخدود الساعة  5:15 مساءً - SSC HD

الشباب – الفتح الساعة  7:00 مساءً - SSC HD

 

مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

لاتسيو – نابولي الساعة  10:00 مساءً- AD SPORTS Premium 1   

 

مواعيد مباريات كأس إسبانيا

كاسرينيو – أتلتيكو مدريد الساعة  9:00 مساءً 

أتلتيكو سبتة – أوساسونا الساعة  9:00 مساءً 

أوريهوليا – خيتافي الساعة  9:00 مساءً 

كونكينسي – ريال سوسيداد الساعة 10:00 مساءً 

أولوت – إشبيلية الساعة 10:00 مساءً 

 

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