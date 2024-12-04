الدوري الإسباني، أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل مواجهة أتلتيك بلباو، في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سان ماميس ضمن الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة مع مباراة إضافية مؤجلة، بينما يأتي أتلتيك بلباو في المركز الرابع برصيد 26 نقطة.

تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

ويقود الفرنسي كيليان مبابي، تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو، حيث جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، روديجير، أسينسيو، فيران جارسيا.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، سيبايوس، جود بيلينجهام، تشواميني.

خط الهجوم: كيليان مبابي، رودريجو.

فيما يتواجد على دكة بدلاء ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني كلا من سيرجيو ميستري، أندريه لونين، لوكا مودريتش، أردا جولر، فيرلاند ميندي، فاييخو، إندريك، إبراهيم دياز، جونزالو، أجوادو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني، برصيد 33 نقطة، بفارق 4 نقاط عن برشلونة الذي فاز أمس على مايوركا بنتيجة 1/5، بينما يمتلك أتلتيك بلباو 26 نقطة ويحتل حاليًا المركز الرابع في جدول البطولة.

وعاد فريق برشلونة، بقيادة المدرب هانز فليك، إلى سكة الانتصارات في بطولة الدوري الإسباني بعد الفوز علي ريال مايوركا 5-1 في مباراة مُقدمة من الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني، ليعزز صدارته لجدول البطولة برصيد 37 نقطة.

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو



1. برشلونة، 37 نقطة.

2. ريال مدريد، 33 نقطة.

3. أتلتيكو مدريد، 32 نقطة.

4. أتلتيك بلباو، 26 نقطة.

5. فياريال، 26 نقطة.

6. ريال مايوركا، 24 نقطة.

7. أوساسونا، 23 نقطة.

8. جيرونا، 22 نقطة.

9. ريال سوسيداد، 21 نقطة.

10. ريال بيتيس، 20 نقطة.

11. إشبيلية، 19 نقطة.

12. سيلتا فيجو، 18 نقطة.

13. رايو فاييكانو، 16 نقطة.

14. لاس بالماس، 15 نقطة.

15. ليجانيس، 15 نقطة.

16. ألافيس، 14 نقطة.

17. خيتافي، 13 نقطة.

18. إسبانيول، 13 نقاط.

19. فالنسيا، 10 نقاط.

20. بلد الوليد، 9 نقاط.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

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