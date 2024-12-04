إيفرتون يفوز علي وولفرهامبتون برباعية نظيفة بالدوري الإنجليزي

فاز فريق إيفرتون علي وولفرهامبتون برباعية نظيفة ضمن الجولة ال14 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

مباراة إيفرتون ضد وولفرهامبتون

احرز رباعية ايفرتون اشلي يونج واوريل مانجالا في الدقيقة 10 و33 واحرز كرايج داوسون هدفين في مرماه في الدقيقة 49 و72

ترتيب إيفرتون ووولفرهامبتون

ويحتل فريق إيفرتون المباراة المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة

ويحتل فريق وولفرهامبتون المركز التاسع عشر برصيد 9 نقاط

مباراة ليفربول ونيوكاسل

والدوري الإنجليزي، انتهت مباراة ليفربول ونيوكاسل، بتعادل مثير 3/3 في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن الجولة الرابعة عشر من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة شهدت تألقا كبيرا من محمد صلاح الذي كان أبرز لاعبيه بعدما صنع الهدف الأول لزميله كورتيس جونز، كما سجل الهدفين الثاني والثالث وتصدت العارضة لفرصة هدف آخر، إلا أن أخطاء مدافعي وحارس ليفربول تسببت في ضياع الفوز من الريدز.

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