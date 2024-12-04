نجم ريال مدريد السابق: محمد صلاح أفضل مهاجم بالعالم وهالاند لاعب عادي

كشف الدولي الهولندي رفائيل فان دير فارت، نجم ريال مدريد السابق، الفارق بين النرويجي إيرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي، والمصري محمد صلاح نجم ليفربول.

وتراجع مستوى هالاند في الفترة الماضية، مع تراجع نتائج فريقه الذي لم يفز في آخر 7 مباريات بجميع المسابقات.

هالاند لاعبا عاديا في هذه الحالة

وقال فان دير فارت، في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "إذا تجاهلنا سرعته (هالاند)، سيصبح لاعبًا عاديًا جدًا، فمن الناحية الفنية ليس جيدًا بما يكفي".

وأضاف: "قد يتم تجاهل مستواه الفني، عندما يفوز مانشستر سيتي، لكن في الأوقات الصعبة تكتشف أن هالاند يفتقر إلى شيء يمتلكه المهاجمون المميزون".

وتابع: "ربما أتعرض لبعض الانتقادات بسبب هذا الرأي، لكنني لا أراه بنفس مستوى أفضل المهاجمين الذين لعبت معهم مثل رود فان نيستلروي".

وأكمل: "يحتاج مانشستر سيتي إلى هالاند في الوقت الحالي، لكن أين هو؟ لهذا السبب فهو ليس من بين المهاجمين من الطراز العالمي".

وواصل: "أعتقد أن الفترة الصعبة الحالية التي يمر بها مانشستر سيتي مع جوارديولا تشير لنا إلى أن عهد الفريق قد انتهى".

وأوضح: "يبدو أنهم متعبون للغاية، يمكنك أن ترى ذلك على وجوهم، كيفين دي بروين على سبيل المثال.. هذا الفريق بحاجة إلى إعادة بناء".

وزاد: "لست مع الرأي الذي يقول بإنه حان الوقت لرحيل بيب جوارديولا، لأنني معجب بأسلوبه، ولكنهم بحاجة إلى اختيار صفقات أفضل، لم يكن إلكاي جوندوجان من يحتاجه الفريق في الصيف الماضي".

محمد صلاح أفضل مهاجم في العالم

وعن رأيه في محمد صلاح، قال: "أعتقد أنه أفضل مهاجم في العالم حاليًا".

وأضاف: "أنا من أشد المعجبين بلاعب مثل كيليان مبابي، لكنه لا يظهر في الوقت الحالي، لديك فينيسيوس جونيور أيضًا، لكنني أعتقد أن صلاح كان ثابتًا على مستواه لسنوات عديدة، يمكن أن ترى أنه يشعر حقًا بأنه في منزله في ليفربول ويجب أن يبقى".

وأتم: "الأمر نفسه مع ترينت ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك، يجب أن يبقيا في ليفربول، فهو نادٍ كبير ويؤدي بشكل جيد حقًا في الوقت الحالي".

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