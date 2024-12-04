الدوري الإسباني، ريال مدريد يتعادل سلبيا مع أتلتيك بيلباو بالشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة أتلتيك بيلباو ضد ريال مدريد بنتيجة التعادل السلبي، في اللقاء الذي يقام على ملعب سان ماميس، ضمن لقاءات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني - الليجا.

يحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة مع مباراة إضافية مؤجلة، بينما يأتي أتلتيك بيلباو في المركز الرابع برصيد 26 نقطة.

تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، أنطونيو روديجر، أسينسيو، فيران جارسيا.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، داني سيبايوس، جود بيلينجهام، أوريلين تشواميني.

خط الهجوم: كيليان مبابي، رودريجو جويس.

فيما تواجد على دكة بدلاء ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني كلا من: سيرجيو ميستري، أندريه لونين، لوكا مودريتش، أردا جولر، فيرلاند ميندي، فاييخو، إندريك، إبراهيم دياز، جونزالو، أجوادو.

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو

1. برشلونة، 37 نقطة.

2. ريال مدريد، 33 نقطة.

3. أتلتيكو مدريد، 32 نقطة.

4. أتلتيك بلباو، 26 نقطة.

5. فياريال، 26 نقطة.

6. ريال مايوركا، 24 نقطة.

7. أوساسونا، 23 نقطة.

8. جيرونا، 22 نقطة.

9. ريال سوسيداد، 21 نقطة.

10. ريال بيتيس، 20 نقطة.

11. إشبيلية، 19 نقطة.

12. سيلتا فيجو، 18 نقطة.

13. رايو فاييكانو، 16 نقطة.

14. لاس بالماس، 15 نقطة.

15. ليجانيس، 15 نقطة.

16. ألافيس، 14 نقطة.

17. خيتافي، 13 نقطة.

18. إسبانيول، 13 نقاط.

19. فالنسيا، 10 نقاط.

20. بلد الوليد، 9 نقاط.

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