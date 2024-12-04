أخبار مصر، الحكومة تكشف موعد وآلية تطبيق منظومة الدعم النقدي ومصير البطاقات الموقوفة بسبب محددات العدالة الاجتماعية.. قرار عاجل من " التعليم " للمرحلة الإبتدائية

نشرة أخبار مصر، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

"التموين" تكشف مصير البطاقات الموقوفة بسبب محددات العدالة الاجتماعية

كشف مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية عدم تحديد موعد حتى الآن لفتح باب التظلمات أمام أصحاب البطاقات الموقوفة، بسبب تطبيق محددات العدالة الاجتماعية الجديدة، اعتبارا من أول ديسمبر الجاري.

وأكد المصدر لـ "فيتو"، البدء في تطبيق محددات عدالة اجتماعية جديدة اعتبارا من الشهر الجاري، والتي أدت إلى توقف من ينطبق عليه تلك المحددات.

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيق محددات جديدة للعدالة الاجتماعية مع بداية شهر ديسمبر 2024.

وتتمثل محددات العدالة الاجتماعية التي تم تطبيقها بداية من الشهر الجاري، في:

امتلاك سيارة موديل 2017 فأعلى.

مصاريف مدرسة للأبناء تتجاوز الـ50 ألف جنيه.

الحصول على مرتب شهري مرتفع يصل إلى 24 ألف جنيه فأعلى.

وترتب على تطبيق محددات استبعاد جديدة للعدالة الاجتماعية وقف نحو 250 ألف بطاقة تموينية، بداية من شهر ديسمبر الجاري.

كما ترتب على تطبيق محددات العدالة الاجتماعية على أصحاب البطاقات وقف صرف التموين والخبز معا اعتبارا من الشهر الجاري، وهذا عكس ما كان يحدث عند تطبيق محددات العدالة الاجتماعية في مراحلها السابقة، حيث كان يتوقف صرف التموين فقط، بينما يستمر صاحب البطاقة الموقوفة بسبب محددات الاستبعاد في صرف الخبز المدعم.

قرار عاجل من التعليم بشأن موعد تقييمات الصفين الأول والثانى الابتدائي (مستند)

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا مهما وعاجلا إلي جميع المديريات التعليمية بشأن موعد تقييمات الصفين الأول والثانى الابتدائى للفصل الدراسى الأول للعام الدراسي 2024-2025.

وقالت وزارة التربية والتعليم في منشورها، إنه فى ضوء الجهود التى تبذلها وزارة التربية والتعليم الفنى بهدف تقديم خدمات تعليمية متميزة، وحرصا من الوزارة على متابعة مستوى الأداء التعليمى لتلاميذ الصفين الأول والثانى من الحلقة الابتدائية بمرحلة التعليم الأساسى وكذلك متابعة معدلات تقدم التلاميذ بهدف رصد نقاط القوى لديهم وتعزيزها والوقوف على نقاط الضعف ومواجهتها تقرر طبقا للقرار الوزارى رقم 136 لسنة 2024 عقد تقييم الصفين الأول والثانى الابتدائى عن الفصل الدراسى الأول وفقا لما ورد بالمادة الرابعة بالقرار الوزارى 136 لسنة 2024.

وأشارت إلى أنه يقوم نظام التقييم للصفين الأول والثانى من الحلقة الابتدائية على قياس الأداء والسلوك الفردى والجماعى للتلميذ من خلال المهام الفردية والجماعية بأنواعها "التحريرية - الشفوية - المهارية مع مراجعة نسبة حضور التلميذ طبقا لما ورد بالمادة الخامسة بالقرار الوزارى رقم 136 لسنة 2024، على أن يتم: تهيئة الطلاب للتعامل مع الاختبارات فى الصف الأعلى وتحفيز الطلاب على تحسين أدائهم وذلك من خلال استخدام أنماط تحفيزية مناسبة لهذه المرحلة العمرية.

درجات الحرارة غدا الخميس 5-12-2024 فى مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس، ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، وعلى السواحل الشمالية.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 15 والعظمى 22

العاصمة الإدارية: الصغرى 14 والعظمى 21

6 أكتوبر: الصغرى 13 والعظمى 21

بنها: الصغرى 14 والعظمى 22

الإسكندرية: الصغرى 13 والعظمى 23

العلمين الجديدة: الصغرى 12 والعظمى 22

مطروح: الصغرى 13 والعظمى 22

سيوة: الصغرى 10 والعظمى 21

كاترين الصغرى 02 والعظمى 16

بورسعيد الصغرى 15 العظمى 22

الزقازيق: الصغرى 14 والعظمى 22

الإسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 23

السويس: الصغرى 14 والعظمى 22

شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 26

الغردقة الصغرى 15 والعظمى 25

الفيوم: الصغرى 11 والعظمى 22

بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 22

المنيا: الصغرى 09 والعظمى 23

أسيوط الصغرى 09 والعظمى 21

سوهاج الصغرى 10 والعظمى 22

الأقصر الصغرى 10 والعظمى 24

أسوان: الصغرى 11 والعظمى 25

الحكومة تكشف موعد وآلية تطبيق منظومة الدعم النقدي

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه سيتم منح الحوار الوطني الفرصة الكاملة لمناقشة التحول إلي الدعم النقدي، ووضع تصور يتسم بالتوافق، وذلك حتى نهاية العام الجاري.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه بناءًا على المقترحات التي ستصل للحكومة من الحوار الوطني بشأن الدعم النقدي، سيتم البدء في تطبيق الرؤية أو الخطة بداية من العام المالي المقبل ولكن بشكل متدرج.

وأكد: لم تستقر الحكومة على محافظات بعينها لتطبيق الدعم النقدي بصورة تدريجية فيها، ومازلنا في انتظار التوافق داخل الحوار الوطني على رؤية محددة حتى نشرع في تطبيق المنظومة.

جهاز حماية المستهلك يحذر من وظائف وهمية على السوشيال ميديا

رصد جهاز حماية المستهلك عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب رواد السوشيال ميديا الدخول علي إحدى الروابط للقيام بأعمال معينة مقابل راتب مادي من تلك الشركات.

وحذر جهاز حماية المستهلك رواد مواقع التواصل الاجتماعي من تلك الرسائل عبر مُختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي والتي تطلب الدخول علي إحدى الروابط للقيام بأعمال معينة مقابل راتب من الشركة، لأنها تمثل اختراقا لخصوصية مستخدميها.

وأكد الجهاز أن الشركات لن تطلب منك القيام بوظائف وأعمال معينة بمقابل مادي من خلال أي من الروابط المُرسلة عبر الرسائل النصية أو تطبيقات التواصل الاجتماعى.

وأعلن جهاز حماية المستهلك طرق الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات سلبية غير مُنضبطة من خلال الوسائل التالية:

الاتصال بالخط الساخن ( 19588) من خلال الخط الأرضي.

إرسال الشكوى عبر تطبيق جهاز حماية المستهلك من خلال جوجل بلاي - آبل ستور.

إرسال الشكوى عن طريق الرابط التالي :

إرسال الشكوي الكترونيا من خلال الموقع الرسمي للجهاز:

إرسال الشكوى عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع facebook - جهاز حماية المستهلك.

التوجه إلى مقر الجهاز الرئيسي الكائن ب 96 أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 بـ القرية الذكية، أو من خلال كافة الأفرع الإقليمية المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.

مدبولي: الإقبال على "سكن لكل المصريين" يعكس ثقة المواطنين في جهود الدولة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الإقبال الكبير على مبادرة "سكن لكل المصريين" يعكس ثقة المواطن المصري في الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير سكن ملائم للمواطنين.

وأشار مدبولي إلى أن الصعيد يشهد طفرة كبيرة في مختلف المحافظات، لافتًا إلى أن محافظة الفيوم تشهد طلبًا سياحيًا كبيرًا، مما يعزز من فرص التنمية في هذه المنطقة.

وأوضح رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن التركيز الأكبر في الوقت الحالي يتم على تطوير المثلث الذهبي في المنطقة المحيطة بميناء سفاجا، مشيرًا إلى أن هناك رؤية لتحويل ميناء سفاجا إلى ميناء رئيسي لتصدير الأمونيا الخضراء، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وأضاف مدبولي أن الحكومة في انتظار مخرجات الحوار الوطني حول التحول إلى الدعم النقدي، تمهيدًا لدراسة آليات تطبيقه وبدء تجريبه بشكل عملي.

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