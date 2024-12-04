الحكومة تكشف موعد وآلية تطبيق منظومة الدعم النقدي

الدعم النقدي، أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه سيتم منح الحوار الوطني الفرصة الكاملة لمناقشة التحول إلي الدعم النقدي، ووضع تصور يتسم بالتوافق، وذلك حتى نهاية العام الجاري.

موعد تطبيق منظومة الدعم النقدي

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه بناءًا على المقترحات التي ستصل للحكومة من الحوار الوطني بشأن الدعم النقدي، سيتم البدء في تطبيق الرؤية أو الخطة بداية من العام المالي المقبل ولكن بشكل متدرج.

مناطق تطبيق الدعم النقدي

وأكد: لم تستقر الحكومة على محافظات بعينها لتطبيق الدعم النقدي بصورة تدريجية فيها، ومازلنا في انتظار التوافق داخل الحوار الوطني على رؤية محددة حتى نشرع في تطبيق المنظومة.

ولفت إلي أنه في حال ظهر خلال تطبيق منظومة الدعم النقدي أي سلبيات سيتم تلافيها أو تصحيحها.

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