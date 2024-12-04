الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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جهاز حماية المستهلك يحذر من وظائف وهمية على السوشيال ميديا

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك

رصد جهاز حماية المستهلك عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب رواد السوشيال ميديا الدخول علي إحدي الروابط للقيام بأعمال معينة مقابل راتب مادي من تلك الشركات. 

 

جهاز حماية المستهلك يحذر من شركات تعلن عن وظائف مقابل راتب 

وحذر جهاز حماية المستهلك رواد مواقع التواصل الاجتماعي من تلك الرسائل عبر مُختلف تطبيقات التواصل الجتماعى والتي تطلب الدخول علي إحدي الروابط للقيام بأعمال معينة مقابل راتب من الشركة، لأنها تمثل اختراقا لخصوصية مستخدميها. 

وأكد الجهاز أن الشركات لن تطلب منك القيام بوظائف وأعمال معينة بمقابل مادي من خلال أي من الروابط المُرسلة عبر  الرسائل النصية أو تطبيقات التواصل الاجتماعى. 

 

طرق التقدم بشكاوى إلى جهاز حماية المستهلك 

 

وأعلن جهاز حماية المستهلك طرق الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات سلبية غير مُنضبطة  من خلال الوسائل التالية: 

الاتصال بالخط الساخن ( 19588) من خلال الخط الأرضي.

إرسال الشكوى عبر تطبيق جهاز حماية المستهلك من خلال جوجل بلاي - آبل ستور.

إرسال الشكوى عن طريق الرابط التالي :

إرسال الشكوي الكترونيا من خلال الموقع الرسمي للجهاز:

إرسال الشكوى عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع facebook - جهاز حماية المستهلك. 

التوجه إلى مقر الجهاز الرئيسي الكائن ب 96 أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 بـ القرية الذكية، أو من خلال كافة الأفرع الإقليمية المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية. 

 

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