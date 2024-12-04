قرار عاجل من التعليم بشأن موعد تقييمات الصفين الأول والثانى الابتدائى (مستند)

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا مهما وعاجلا إلي جميع المديريات التعليمية بشأن موعد تقييمات الصفين الأول والثانى الابتدائى للفصل الدراسى الأول للعام الدراسي 2024-2025.

تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي

وقالت وزارة التربية والتعليم في منشورها، إنه فى ضوء الجهود التى تبذلها وزارة التربية والتعليم الفنى بهدف تقديم خدمات تعليمية متميزة، وحرصا من الوزارة على متابعة مستوى الأداء التعليمى لتلاميذ الصفين الأول والثانى من الحلقة الابتدائية بمرحلة التعليم الأساسى وكذلك متابعة معدلات تقدم التلاميذ بهدف رصد نقاط القوى لديهم وتعزيزها والوقوف على نقاط الضعف ومواجهتها تقرر طبقا للقرار الوزارى رقم 136 لسنة 2024 عقد تقييم الصفين الأول والثانى الابتدائى عن الفصل الدراسى الأول وفقا لما ورد بالمادة الرابعة بالقرار الوزارى 136 لسنة 2024.

وأشارت إلى أنه يقوم نظام التقييم للصفين الأول والثانى من الحلقة الابتدائية على قياس الأداء والسلوك الفردى والجماعى للتلميذ من خلال المهام الفردية والجماعية بأنواعها "التحريرية - الشفوية - المهارية مع مراجعة نسبة حضور التلميذ طبقا لما ورد بالمادة الخامسة بالقرار الوزارى رقم 136 لسنة 2024، على أن يتم: تهيئة الطلاب للتعامل مع الاختبارات فى الصف الأعلى وتحفيز الطلاب على تحسين أدائهم وذلك من خلال استخدام أنماط تحفيزية مناسبة لهذه المرحلة العمرية.

وطالبت وزارة التربية والتعليم بإحاطة أولياء الأمور بنتائج تلك التقييمات حرصا على تكامل الأدوار فى دعم متابعة التلاميذ.

- اعتبار الفترة من 29 ديسمبر 2024 حتى 5 يناير 2025.

مراجعة وتقييم للصفين الأول والثانى الابتدائى (تقييم مبدنى واعتبار الفترة من 16 / 1/ 2025 حتى 23 يناير تقییم نهائی.

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