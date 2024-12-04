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أخبار مصر

"التموين" تكشف مصير البطاقات الموقوفة بسبب محددات العدالة الاجتماعية

بطاقات التموين، فيتو
بطاقات التموين، فيتو

كشف مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية عدم تحديد موعد حتى الآن لفتح باب التظلمات أمام أصحاب البطاقات الموقوفة ، بسبب تطبيق محددات العدالة الاجتماعية الجديدة، اعتبارا من أول ديسمبر الجاري. 

 

محددات العدالة الاجتماعية الجديدة لاستبعاد غير المستحقين للدعم 

 

وأكد المصدر لـ "فيتو"، البدء في تطبيق محددات عدالة اجتماعية جديدة اعتبارا من الشهر الجاري، والتي أدت إلى توقف من ينطبق عليه تلك المحددات.

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيق محددات جديدة للعدالة الاجتماعية مع بداية شهر ديسمبر 2024.

 

محددات العدالة الاجتماعية الجديدة اعتبارا من أول ديسمبر 

 

وتتمثل محددات العدالة الاجتماعية التي تم تطبيقها بداية من الشهر الجاري، في: 

 

امتلاك سيارة موديل 2017  فأعلى.

مصاريف مدرسة للأبناء تتجاوز الـ50 ألف جنيه. 

الحصول على مرتب شهري مرتفع يصل إلى 24 ألف جنيه فأعلى. 

 

وقف 250 ألف بطاقة تموينية بسبب محددات الاستبعاد 

 

وترتب على تطبيق محددات استبعاد جديدة للعدالة الاجتماعية وقف نحو 250 ألف بطاقة تموينية، بداية من شهر ديسمبر الجاري. 

كما ترتب على تطبيق محددات العدالة الاجتماعية على أصحاب البطاقات وقف صرف التموين والخبز معا اعتبارا من الشهر الجاري، وهذا عكس ما كان يحدث عند تطبيق محددات العدالة الاجتماعية في مراحلها السابقة، حيث كان يتوقف صرف التموين فقط، بينما يستمر صاحب البطاقة الموقوفة بسبب محددات الاستبعاد في صرف الخبز المدعم.

 

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