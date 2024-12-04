الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

مدبولي: الإقبال على "سكن لكل المصريين" يعكس ثقة المواطنين في جهود الدولة

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الإقبال الكبير على مبادرة "سكن لكل المصريين" يعكس ثقة المواطن المصري في الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير سكن ملائم للمواطنين.  

وأشار مدبولي إلى أن الصعيد يشهد طفرة كبيرة في مختلف المحافظات، لافتًا إلى أن محافظة الفيوم تشهد طلبًا سياحيًا كبيرًا، مما يعزز من فرص التنمية في هذه المنطقة.  

وأوضح رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي،  أن التركيز الأكبر في الوقت الحالي يتم على تطوير المثلث الذهبي في المنطقة المحيطة بميناء سفاجا، مشيرًا إلى أن هناك رؤية لتحويل ميناء سفاجا إلى ميناء رئيسي لتصدير الأمونيا الخضراء، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.  

وأضاف مدبولي أن الحكومة في انتظار مخرجات الحوار الوطني حول التحول إلى الدعم النقدي، تمهيدًا لدراسة آليات تطبيقه وبدء تجريبه بشكل عملي.  

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