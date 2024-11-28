تدريب على تعزيز قدرات لجان حماية الطفولة من الهجرة غير الشرعية بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أهمية مجهودات الوحدة العامة لحماية الطفل ودورها الأساسي في معالجة وحل مشكلات الأطفال، وذلك من خلال استراتيجية عمل محددة لحماية الأطفال المعرضة للخطر ومراعاة وضع الطفل والوصول لتوفير المصلحة الفضلى له ليكون فردا مؤثرًا في المجتمع بمحافظة الشرقية.

ومن جانبها، أوضحت هبة محمد حمد مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل قيام الوحدة بالمشاركة في تدريب وتعزيز قدرات العاملين بلجان حماية الطفولة في مكافحة الهجرة غير الشرعية وذلك بمحافظتي الإسماعيلية ودمياط، لافتة إلى أن التدريب تناول توضيح أهم التعاريف ومنها (الهجرة - تهريب المهاجرين - والاتجار بالبشر - طالب اللجوء - الفرق بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر - مسارات الهجرة).

مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر

وكذلك تناولت التدريب، الأطر القانونية لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة والقانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر وآليات الإحالة الوطنية لحماية ضحايا الإتجار كذلك التعريف بالنظام الوطني لحماية الأطفال المعرضين للخطر في الدولة المصرية والجهات والوزارات المعنية بتطبيق نظام الحماية بالدولة.

وأشارت مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل إلى توضيح أهمية تشكيل لجان الحماية وسياسات حماية الأطفال من التعرض للخطر ومهام ومسئوليات أعضاء وحدات الحماية باللجنة العامة واللجان الفرعية وإدارة الحالة كذلك الخطوات الإجرائية للتدخل مع الأطفال المعرضين للمخاطر وتحديد مستواها وذلك تحت إشراف المجلس القومى للطفولة والأمومة وصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين.

وفي نهاية التدريب تمت الإشادة بمحافظة الشرقية ودورها الفعال في رفع الوعي المجتمعي بـحقوق الأطفال وإلقاء الضوء على مشكلاتهم وإيجاد حلول عاجلة لهم ومشاركتها وتفاعلها المميز بالتدريبين.

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