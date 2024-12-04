صحفية كورية تخطف أنظار العالم.. تنكس سلاح جندي في جيش سيول.. وتطالب بمحاكمة الرئيس الكوري وزوجته منذ عام

تتصاعد الأحداث فى كوريا الجنوبية بشكل غير مسبوق وغير متوقع، وتعيش حالة سياسية عصيبة أجبرت العالم على متابعتها ، بعد انتشار الآلات العسكرية فى الشوارع والميادين، وفرض رئيس البلاد يون سوك بول الأحكام العرفية.

رئيس كوريا الجنوبية، فيتو

المطالبة بإعدام وزير الدفاع الكورى

رئيس كوريا الجنوبية تدارك الأمر وتراجع عن فرض الأحكام العرفية أملًا في تهدئة الوضع العام فى البلاد، ولكن الشارع الكورى الجنوبى لم يهدأ، فضلًا عن انضمام نقابات واتحادات بشكل منظم لعملية الاحتجاج المطالبة بعزل الرئيس الكورى ومحاسب المسئولين ومن بينها المطالبة بإعدام وزير الدفاع الكورى رغم تقديم استقالته اليوم، كما تقدم حزب معارض بطلب عزل الرئيس، ومن المتوقع مناقشة الأمر الجمعة أو السبت المقبلين.

ووسط هذه الأحداث وكما يحدث فى العديد فى مثل هذه الاحتجاجات أو الثورات كان لابد أن تظهر شخصيات مؤثرة فى الشارع الكورى لتخطف سيدة صحفية كورية أنظار العالم، وتقف أمام جندى مسلح بكل شجاعة وتمسك سلاحه وتنكسه أرضًا بعيدًا عن وجه المحتجين.

وزير دفاع كوريا الجنوبية، فيتو

سيدة تواجه السلاح فى كوريا الجنوبية

وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعى فيديو لتصاعد الاضطرابات السياسية في سيئول للسيدة آن جوي ريونج، الصحفية التي أصبحت نائبة في البرلمان، وهي تتشاجر مع جندي خارج مبنى الجمعية الوطنية "البرلمان" في كوريا الجنوبية وتتحداه وذلك تحت تهديد السلاح.

ووقعت الحادثة بعد أن فرض رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول الأحكام العرفية، والتي تراجع عنها بعد ساعات.

وصرخت جوي ريونج قائلة للجندي "ألا تخجل من نفسك؟"، مطالبة منه بتركها.

وقالت النائبة الكورية لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "لم أفكر في الأمر.. كنت أعلم فقط أنه يتعين علينا وقف هذا".

وتعد آن هي المتحدثة باسم الحزب الديمقراطي المعارض، وتبلغ من العمر 35 عامًا، وعملت كمذيعة أخبار في قناة "واي تي إن" الكورية الجنوبية، قبل الانضمام إلى السياسة في عام 2022.

이 여성분 엄청 용감하심 군인한테서 총 빼앗으려고 하시다가 총 겨눠지기까지 하는데 절대로 굴하지 않아 pic.twitter.com/tk0nG1MO2L — 蕉文 (@youlu_v0v) December 3, 2024

الاحتجاج على الأحكام العرفية والتصويت لإلغائها

وتذكرت النائبة أنه بحلول الوقت الذي وصلت فيه إلى المبنى الرئيسي للجمعية الوطنية من أجل الاحتجاج على الأحكام العرفية والتصويت لإلغائها، كان الجنود يواجهون المسؤولين والنواب والمواطنين.

وعن مواجهتها للجيش، قالت "بصراحة، كنت خائفة في البداية.. ولكن عندما رأيت مثل هذه المواجهة، فكرت، "لا يمكنني أن أظل صامتة".

وقالت وهي تغمرها المشاعر، إنه "أمر محزن ومحبط أن يحدث هذا في كوريا في القرن الحادي والعشرين"، قبل أن تنهار في البكاء.

وهذا ليس أول عمل مقاوم تقوم به آن، إذ كانت صريحة في المطالبة بالتحقيقات مع الرئيس يون والسيدة الأولى كيم كون هي، مما عزز دورها كناقدة رئيسية للإدارة.

وجرى استجواب السيدة الأولى في كوريا الجنوبية بشأن اتهامات التلاعب بالأسهم والرشوة المتعلقة بحقيبة يد ديور الفاخرة بقيمة 2200 دولار أمريكي.

أحداث كوريا الجنوبية، فيتو

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