الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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حوادث

توقف الطريق الدائري بقليوب بسبب انقلاب سيارة نقل "تريلا"

انفلاب سيارة تريلا
انفلاب سيارة تريلا اعلي الدائري بالقليوبية،فيتو

شهد الطريق الدائري في منطقة منطي بقليوب، توقف حركة المرور اتجاه السلام، بسبب انقلاب سيارة نقل "تريلا"، وجرى رفع آثار الحادث الذي عطل حركة المرور أعلى الطريق.

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انقلاب سيارة نقل أعلى الدائري

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا يفيد انقلاب سيارة نقل أعلى اليوترن فوق الطريق الدائري أمام نزلة منطي قليوب اتجاه السلام.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وبالفحص تبين انقلاب سيارة نقل "تريلا" إثر اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وتوقف حركة "اليوترن" أعلى الدائري اتجاه السلام.

اعادة الحركة المرورية علي الدائي بعد انقلاب تريلا 

انتقلت على الفور الأجهزة التنفيذية بمدينة قليوب، ومعدات الوحدة المحلية من لوادر لرفع السيارة وآثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

ولم يسفر الحادث عن وجود أي مصابين، وجرى ضبط السائق بمركز شرطة قليوب، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

انفلاب سيارة تريلا اعلي الدائري بالقليوبية،فيتو
انفلاب سيارة تريلا اعلي الدائري بالقليوبية،فيتو
انفلاب سيارة تريلا اعلي الدائري بالقليوبية،فيتو
انفلاب سيارة تريلا اعلي الدائري بالقليوبية،فيتو
انفلاب سيارة تريلا اعلي الدائري بالقليوبية،فيتو
انفلاب سيارة تريلا اعلي الدائري بالقليوبية،فيتو
انفلاب سيارة تريلا اعلي الدائري بالقليوبية،فيتو
انفلاب سيارة تريلا اعلي الدائري بالقليوبية،فيتو

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أمن القليوبية محافظ القليوبية مديرية أمن القليوبية مركز شرطة قليوب الدائري

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