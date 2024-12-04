«طنان».. قرية بلا بطالة فى القليوبية.. صناعة الأثاث تجعلها القرية الأغنى فى المحافظة.. والاكتفاء الذاتى يحميهم من اللجوء للخارج.. تُصدّر لدول عربية

“دمياط القليوبية” أو بلد الأثاث التى تبعد حوالى 45 دقيقة فقط عن القاهرة، هكذا تسمى قرية طنان بمركز قليوب لتكون القرية التى لا يوجد فيها عاطل واحد، فجميع سكانها يعملون فى الأنشطة المختلفة الزراعية والصناعية والتجارية، خاصة صناعة الأثاث التى تعد الأشهر فى القرية التى تصدر بعض معارضها الأثاث إلى الدول العربية.



ويوجد فى قرية طنان حوالى 3 آلاف ورشة نجارة و430 معرضا يعمل بها ما يقرب من 5 إلى 6 آلاف عامل وصنايعى ونجار واستروجى وبائع وغيرها من المهن التى تمثل مصدر دخل أساسى لهؤلاء الذين معظمهم من الشباب، وكثير منهم ورث الحرفة أبا عن جد.



حين تدخل منطقة أرض المعارض بالقرية ستجد على الجانبين معارض بها أثاث يعد تحفة فنية تناسب كل الأذواق والشرائح الاجتماعية، ناهيك عما توفره تلك التجارة من مهن أخرى منها النقل، حيث يوجد بها حوالى 3 آلاف عربة نقل ثقيل وأخرى مينى باص أيضا توفر النقل لسكان محافظة القليوبية، ويعد هذا محور رأس مال آخر للقرية التى تعد الأغنى على مستوى محافظة القليوبية.



الحاج هانى المنير صاحب أحد المعارض ورث المهنة عن عمه منذ حوالى 35 عاما، يوضح أن القرية اسم فقط ولكنها تعد مدينة متكاملة فهى الأغنى على مستوى القليوبية فتتنوع فى الأنشطة الزراعية والتجارية، وسيارات النقل الثقيل المينى باص التى توفر النقل الجماعى لسكان القليوبية والقاهرة وتدر عائدا اقتصاديا كبيرا جدا وصناعة الأثاث الذى يصل إلى الورش خشب مستورد فقط ويخرج منها إلى المعارض فى نفس المكان بجودة عالية وأسعار تلائم كل فئات المجتمع، مشيرا إلى أن القرية بها حوالى 56 ألف نسمة وبها 10 آلاف صوت انتخابى يتبعها 10 عزب وقريتا النجدى والسد وتجد بها كافة المحال والمطاعم ومستلزمات الحياة لا أحد يشترى أى شيء من خارج القرية فالكل ينتج ويعمل وأيضا يشترى ما يلزمه فى قرية متكاملة.



وأضاف أن الخشب يتم شراؤه من تجار رئيسيين من دمياط والإسكندرية مثل خشب الزان والموسكى وهما الأغلى والفايبر والأبلكاش وغيرهما ويدخل إلى ورشة التقطيع وبعدها التصنيع والدهان وتركيب الإكسسوارات والعرض، فكل ما يعرض هنا عمولة وأنواع جيدة لأن المنطقة تعمل على السمعة التى تجعلها مقصدا للجميع من كافة أنحاء الجمهورية، مختتما أن شعارهم «بيع أرخص تبيع كتير تكسب أكثر».



أسعار مختلفة

وأوضح محمد أبو رحمة مسئول معرض أن الأسعار تناسب كافة الفئات، فغرف النوم تبدأ من 10 إلى 50 ألف جنيه والأطفال من 8 إلى 28 ألف جنيه والسفرة 6 كراسى من 5 إلى 8 آلاف جنيه وسفرة كاملة نيش وبوفيه وطرابيزة سفرة من 32 إلى 40 ألف جنيه وتتفاوت الأسعار من حيث الخامات والظروف الاقتصادية الخاصة بالزبون.



وأكمل محمد الصواف أن الشغل الجاهز هنا أرخص من العمولة لأنه لا يوجد هدر للأخشاب، بالإضافة إلى تنوع الأشكال لأن الرسومات تتم باستخدام الكمبيوتر والتقطيع بالليزر، مشيرا إلى أن لديهم عملاء من الدول العربية الذين يعرفون جيدا قيمة المنتجات ويقبلون عليها.



الأسطى شحته المزين أحد أصحاب ورش تصنيع الأخشاب قال إن الخشب يأتى إليهم من الإسكندرية ودمياط شغل كونتر ومربع ومحمل الأنواع فايبر ومربع والأغلى حاجة المربع الفايبر يقوم بتقطيعه وتجميعه وبعدها يرسله إلى ورشة الاستروجى الذى يتولى الدهان والتشطيبات النهائية.



وأوضح مصطفى السبعاوى أنه بأقل الإمكانات والأسعار يستطيع أى مقبل على الزواج اعتبارا من 40 ألف جنيه أن يفرش شقته بالكامل وهو أمر جيد فى ظل ارتفاع أسعار المعيشة، موضحا أن أهم ما يواجههم الآن هو الركود فى السوق متمنيا أن تمر تلك المرحلة وتعود الأمور إلى الأسواق سريعا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.