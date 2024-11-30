رئيسة حي وسط الإسكندرية تتابع أعمال الكشف عن مصدر تسريب مياه بالطريق الدائري

تابعت المهندسة زينب السيد، رئيس حي وسط بالإسكندرية، مساء اليوم، أعمال الكشف على تسريب مياه بخط ناقل للمياه قطر ١٢٠٠ بالطريق الدائري أمام مدخل أبيس ١٠، بحضور مسئولي شركة المياه وشركة الصرف الصحي.

يأتى ذلك في إطار توجيهات وتعليمات الفريق احمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، بالاهتمام بشبكة الطرق والمرافق والخدمات العامة بحي وسط بنطاق الدائرة وسرعة العمل على حلها.

على جانب آخر، قامت الأجهزة التنفيذية بحى وسط بالإسكندرية اليوم حملة مكبرة لمحاربة ظاهرة الحواجز الحديدية والكتل الخرسانية بشوارع اشرف الخوجة، بور سعيد،وعمر لطفي.

وتم خلال الحملة إزالة جميع الحواجز الحديدية والكتل الخرسانية والكاوتش التالف، الذي يستخدم لحجز أماكن للسيارات لاستعادة المظهر الحضاري والانضباط لشوارع الثغر، وجاري المتابعة، وما زالت الحملات مستمرة في نطاق حي وسط.

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