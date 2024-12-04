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أخبار مصر

خلال 72 ساعة، إعادة تشغيل الدائري بعد انتهاء أعمال الأتوبيس الترددي

الاتوبيس الترددى
الاتوبيس الترددى
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تعمل الهيئة العامة للطرق والكباري على إعادة تشغيل للطريق الدائري،  بشكل كامل خلال 72 ساعة من الآن وذلك بعد  الغلق الجزئي لتنفيذ أعمال مشروع الأتوبيس الترددي.

 

غلق الطريق الدائري 

وكانت هيئة الطرق والكبارى أغلقت منطقة الأعمال لتنفيذ مشروع الأتوبيس الترددى  من 4 أيام عند منزل الطريق الدائري "القوس الغربي" المؤدي إلى ميدان الرماية بالاتجاه القادم من مناطق (صفط اللبن– المريوطية)، ابتداءً من الساعة 7 صباح السبت 30/ 11/ 2024 وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتنفيذ القواعد الخرسانية الخاصة بتوسعة الطريق الدائرى أعلى منزل الطريق الدائرى لمنطقة الرماية.

وتابعت: تم تحويل الحركة المرورية للمركبات أعلى الطريق الدائرى للقادم من مناطق (صفط اللبن –المريوطية)، وترغب بالسير باتجاه المنزل المؤدي إلى ميدان الرماية تقوم باستكمال السير أعلى الطريق الدائري في اتجاه طريق الواحات، ثم النزول يمينًا لوصلة حازم حسن (وصلة الكابلات)، في اتجاه طريق اسكندرية الصحراوى، ثم النزول يمينًا مع نهاية الوصلة لطريق إسكندرية الصحراوى فى اتجاه ميدان الرماية.

واختتمت: كما يتم بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتعيين الخدمات المرورية اللازمة مع قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بوضع المساعدات الفنية وجميع اللافتات الإرشادية بنطاق الأعمال لضمان أمن وسلامة المواطنين، وكذلك اللوحات الإرشادية لزوم اتباع التحويلات المرورية.

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