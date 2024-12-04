الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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محافظات

سكن مناسب وفرص عمل لذوي الهمم، طلبات مواطني شبرا من محافظ القليوبية

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال لقاء مواطني شبرا الخيمة،فيتو

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، لقاءً مع المواطنين بمدينة شبرا الخيمة، وذلك لحل مشاكلهم وطلباتهم.

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لقاء محافظ القليوبية مع المواطنين بشبرا الخيمة 

وشهد اللقاء حشدًا كبيرًا من المواطنين الذين تقدموا بطلبات متنوعة تتعلق بحياتهم اليومية، حيث شملت هذه الطلبات منها توفير سكن مناسب، حيث استجاب المحافظ لعدد من الحالات التي تحتاج إلى مسكن، ووعد بدراسة كل حالة على حدة والعمل على توفير الحلول المناسبة والتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي التابع وزارة الإسكان لتوفير شقق إسكان اجتماعي لتلك الحالات.

كما بحث عطية محافظ القليوبية عددا من طلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أبدى اهتمامًا خاصًا بحالات ذوي الاحتياجات الخاصة، ووعد بتوفير عربة طعام لشاب معاق، وتوفير فرصة عمل لشاب كفيف، فضلًا عن تكليف مدير فرع التأمين الصحى بالقليوبية بمتابعة حالته الصحية بعد عملية جراحية لم تنجح.

وأكد محافظ  القليوبية أهمية توفير فرص عمل للشباب، ووعد بدراسة طلبات المتقدمين وتوفير فرص عمل مناسبة لقدراتهم ومؤهلاتهم كما استجاب لشكاوى المواطنين من رفع إيجارات مساكن ميت نما عمارة رقم 4، وقام بتحديد إيجار ثابت لهذه الشقق بـ 600 جنيه فقط، مما حقق ارتياحًا كبيرًا للمواطنين.

أكد المحافظ خلال اللقاء على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم، مشيرًا إلى أن هذا التواصل هو السبيل الأمثل لحل المشكلات وتلبية احتياجات المواطنين. كما وجه المحافظ كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بسرعة البت في الطلبات المقدمة من المواطنين والعمل على تنفيذها في أسرع وقت ممكن.

محافظ القليوبية يستجب لمطالب المواطنين بشبرا الخيمة 

وفي ختام اللقاء، أعرب المواطنون بـشبرا الخيمة عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ القليوبية على اهتمامه بمشاكلهم والاستجابة السريعة لمطالبهم.

جاء اللقاء بحضور كل من عبد السلام الخضراوي وسيد حجازي وريهام عفيفي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والمشرف على مدينة شبرا الخيمة ورئيس حي شرق شبرا الخيمة.

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