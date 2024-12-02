الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة الفيوم تنظم قافلة تنموية طبية شاملة لخدمة أهالي قرية فرقص بطامية

القوافل الطبية بالفيوم،
القوافل الطبية بالفيوم، فيتو

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم، قافلة طبية وتوعوية لخدمة اهالي قرية  فرقص، التابعة  لمركز طامية، ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، بمقر الوحدة الصحية ومدرسة فرقص للتعليم الأساسي، شارك في القافلة كليات الطب، الحاسبات والذكاء الاصطناعي ومديرية التربية والتعليم، وقد نجحت القافلة في تقديم خدمة الكشف الطبي لكل الحالات التى حضرت الى الوحدة الصحية بقرية فرقص مركز طامية، من القرية وتوابعها.

مشاركات كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في القافلة التنموية بقرية فرقص

وقال الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم،  أن كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي شاركت بندوة تثقيفية بعنوان "الاستخدام الصحيح لوسائل التواصل الاجتماعي"، موجهة لطلاب مدرسة فرقص للتعليم الأساسي، تناولت الندوة استخدامات التكنولوجيا الحديثة في الحياة اليومية، وتم تسليط الضوء على أهمية الاستخدام الآمن والمسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي، مع تقديم إرشادات حول كيفية حماية الخصوصية وتجنب المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي مثل التنمر الإلكتروني والإدمان، وتم توجيه الطلاب نحو استغلال هذه الوسائل في تطوير الذات والتعلم، بدلًا من الانسياق وراء الاستخدامات الضارة.

الهدف من الندوة التوعوية التي شاركت بها كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالقافلة

الهدف من الندوة هو تعزيز ثقافة الوعي الرقمي بين الطلاب، بما يضمن تحقيق توازن بين الترفيه والتعليم، ويساهم في إعداد جيل قادر على الاستفادة من التكنولوجيا بشكل إيجابي ومسؤول.

محافظ الفيوم يتابع أنشطة "مبادرة بداية" بفرع الثقافة

التحفظ على 61 ألف قطعة شيكولاته فاسدة بحملات تموينية على أسواق الفيوم

وأكد نائب رئيس جامعة الفيوم، أن الجامعة  مستمرة في تنظيم القوافل الطبية والتمريضية والتوعوية والبيطرية خلال مدة المبادرة القومية بداية جديدة لبناء الإنسان بعدد من القرى بمراكز محافظة الفيوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم التكنولوجيا الحديثة التواصل الاجتماعي الذكاء الاصطناعي الكشف الطبي الوحدة الصحية بداية جديدة لبناء الإنسان تطوير الذات خدمة المجتمع وتنمية البيئة قافلة تنموية قافلة طبية مديرية التربية والتعليم

مواد متعلقة

محافظ الفيوم يتابع أنشطة "مبادرة بداية" بفرع الثقافة

التحفظ على 61 ألف قطعة شيكولاته فاسدة بحملات تموينية على أسواق الفيوم

انخفضت 5 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الاثنين 2-12-2024 في محافظة الفيوم

نشر الوعي المائي، مياه الفيوم تستقبل وفود 23 مدرسة وكلية من بداية الدراسة

الأكثر قراءة

نجيب ساويرس يرد على منتقدي تبرع عائلته بـ 1.5 مليار جنيه للجامعة الأمريكية

بسبب محددات العدالة الاجتماعية، وقف 250 ألف بطاقة تموينية جديدة

والد نيرة أشرف: مسلسل ساعته وتاريخه يتناول قضية ابنتي وعايز حقي(فيديو)

ارتفاع أسعار السمن البلدي والزبدة البقري في الأسواق

نشتري الذهب ولا نبيع؟ عضو الشعبة يجيب

وقف بطاقات تموينية جديدة بسبب ممارسات الكهرباء، أول ديسمبر

طبيبة كفر الدوار: راضية بقضاء الله لو ابني الرضيع اتشرد تاني (فيديو)

بسمة وهبة تكشف عن مفاجأة قانونية كبيرة في جلسة محاكمة عمر زهران غدا

منوعات

المزيد

عالم جيوفيزياء: القطب المغناطيسي الشمالي سيصل لسواحل روسيا بعد 100 عام في هذه الحالة

ضبط كمية ضخمة من الكوكايين في أستراليا واعتقال 13 شخصا

ناسا تكشف عن طريقة مبتكرة لإنقاص الوزن

زرع كلية خنزير معدل وراثيا في جسم قرد مكاك في الصين

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأثنين 2 ديسمبر 2024

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

آثار الحكيم تسجل شهادتها في واقعة اتهام عمر زهران بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 3 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 3 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

سبب نزول سورة الشرح وأسماؤها والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية