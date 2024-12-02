جامعة الفيوم تنظم قافلة تنموية طبية شاملة لخدمة أهالي قرية فرقص بطامية

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم، قافلة طبية وتوعوية لخدمة اهالي قرية فرقص، التابعة لمركز طامية، ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، بمقر الوحدة الصحية ومدرسة فرقص للتعليم الأساسي، شارك في القافلة كليات الطب، الحاسبات والذكاء الاصطناعي ومديرية التربية والتعليم، وقد نجحت القافلة في تقديم خدمة الكشف الطبي لكل الحالات التى حضرت الى الوحدة الصحية بقرية فرقص مركز طامية، من القرية وتوابعها.

مشاركات كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في القافلة التنموية بقرية فرقص

وقال الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم، أن كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي شاركت بندوة تثقيفية بعنوان "الاستخدام الصحيح لوسائل التواصل الاجتماعي"، موجهة لطلاب مدرسة فرقص للتعليم الأساسي، تناولت الندوة استخدامات التكنولوجيا الحديثة في الحياة اليومية، وتم تسليط الضوء على أهمية الاستخدام الآمن والمسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي، مع تقديم إرشادات حول كيفية حماية الخصوصية وتجنب المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي مثل التنمر الإلكتروني والإدمان، وتم توجيه الطلاب نحو استغلال هذه الوسائل في تطوير الذات والتعلم، بدلًا من الانسياق وراء الاستخدامات الضارة.

الهدف من الندوة التوعوية التي شاركت بها كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالقافلة

الهدف من الندوة هو تعزيز ثقافة الوعي الرقمي بين الطلاب، بما يضمن تحقيق توازن بين الترفيه والتعليم، ويساهم في إعداد جيل قادر على الاستفادة من التكنولوجيا بشكل إيجابي ومسؤول.

وأكد نائب رئيس جامعة الفيوم، أن الجامعة مستمرة في تنظيم القوافل الطبية والتمريضية والتوعوية والبيطرية خلال مدة المبادرة القومية بداية جديدة لبناء الإنسان بعدد من القرى بمراكز محافظة الفيوم.

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