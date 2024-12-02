عندما تحدث الدكتور مصطفى مدبولي مؤخرًا عن الجنيه والدولار قال: إننا لن نكرر أخطاء الماضىي بتثبيت سعر الجنيه، ولذلك يجب ألا ننزعج من ارتفاع الدولار وانخفاض الجنيه الذي بلغت نسبته خمسة في المائة.. وهذا يعد اعترافًا بوجود أخطاء اقتصادية سابقة، والسؤال الضروري هنا إذن هل تمت محاسبة أحد على هذه الأخطاء؟!



لا يكفي فقط مجرد العدول عن الخطأ كما قال رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وإنما يتعين محاسبة من ارتكب الخطأ، خاصة وأنه كلفنا كما قال الدكتور مدبولي انخفاضًا كبيرًا للجنيه وارتفاعًا للدولار من مستوى ثلاثين جنيهًا للدولار إلى مستوى خمسين جنيهًا له، وهذا أشعل التضخم وقفز بمعدله إلى نحو أربعين في المائة في العام قبل الماضى، وحتى عندما انخفض ما زال كبيرًا ويبلغ 26,5 في المائة.



أى أن هذا الخطأ كان له تداعياته علينا جميعا.. وحسنا أن رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي يعد الآن بالعدول عنه، ولكن يحب أن يقترن بمحاسبة من ارتكبه حتى نتوقف عن تكرار أخطائنا الاقتصادية..

وهي لا تقتصر فقط طبقًا لتقديرات الحكومة على تثبيت سعر الجنيه، وإنما تشمل أيضًا الاعتماد على الأموال الساخنة في سد الفجوة الدولارية وأعلنت الحكومة أنها لن تفعل ذلك مستقبلا، والإفراط في الاقتراض من الخارج ولذلك قامت الحكومة بترشيده مؤخًرا، وأيضًا الإفراط في الاستيراد من الخارج وهو ما يمثل ضغطًا على مواردنا من النقد الأجنبي!



إن الأخطاء الاقتصادية ليست من نوع الأخطاء البسيطة أو العابرة لإنها تؤثر في حياة الناس بشكل مباشر ولها تداعياتها الكبيرة عليهم كما يشي كلام الدكتور مدبولى عن الجنيه والدولار، ولذلك يجب بعد اكتشافها والعدول عنها محاسبة من ارتكبها، لنحمي أنفسنا من ارتكاب أخطاء جديدة، وذلك بحفز من يديرون اقتصادنا على الدراسة الوافية قبل اتخاذ أي قرار أو انتهاج أى سياسة.



والمحاسبة على الأخطاء، الصغيرة قبل الكبيرة، تصنع مصداقية المسئولين لدى المواطنين وتحافظ على هذه المصداقية.

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