أهم النصائح لحماية أبنائك من عدوى نزلات البرد، تنتشر هذه الأيام عدوى نزلات البرد، وبشكل خاص في المدارس، حيث سهولة انتشار العدوى، والبعض يؤكد أنها إحدى متحورات كورونا، والبعض الآخر أنه انفلونزا تقليدية، ولكن تظل الأعراض مزعجة للجميع.

فيشكو الجميع من سيلان الأنف، والسعال، والحمى، والإرهاق، وقد يتطور الأمر مع البعض، ليصل إلى الربو أو التهابات الأذن؛ لذلك، لابد من اتخاذ خطوات وقائية لحماية الأطفال من التعرض لهذه العدوى.

نصائح لحماية الأطفال من العدوى

حماية الاطفال من نزلات البرد

ويقدم الدكتور محمد عبد العزيز استشاري الامراض الباطنة، في السطور التالية، أهم النصائح لحماية الأبناء من عدوى نزلات البرد المنتشرة هذه الأيام.

تعليم الأطفال أهمية غسل اليدين

أحد أبرز أسباب انتقال العدوى بين الأطفال هو لمس الأسطح الملوثة أو الاتصال المباشر مع أشخاص مصابين. لذلك، يعتبر غسل اليدين من أهم الإجراءات الوقائية التي يجب تعليم الأطفال عليها.

يجب تعليم الأطفال كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل تناول الطعام وبعد اللعب أو استخدام الحمام. كما ينبغي تشجيعهم على تجنب لمس الوجه بأيدٍ غير نظيفة، خصوصًا الأنف والعينين والفم.

تعزيز النظام الغذائي المتوازن

النظام الغذائي له دور كبير في تعزيز جهاز المناعة وحماية الجسم من العدوى. يجب أن يتضمن غذاء الطفل مجموعة متنوعة من الأطعمة التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن الأساسية.

على سبيل المثال، يمكن توفير الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين C، مثل البرتقال والليمون والفلفل الأحمر، لأنها تساهم في تعزيز قدرة الجسم على مكافحة الفيروسات.

كما يفضل تضمين الأطعمة التي تحتوي على الزنك مثل اللحوم والدواجن والبقوليات، لأنه يساهم في تقوية الجهاز المناعي.

الحفاظ على نظافة البيئة المحيطة

يعد بيئة المنزل والمدرسة من العوامل التي تؤثر بشكل كبير في منع انتشار العدوى. ينبغي تنظيف الأسطح التي يتعامل معها الأطفال بانتظام، مثل الطاولات، والمقابض، وألعاب الأطفال، وذلك باستخدام مطهرات فعالة.

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي التأكد من أن الأطفال يتجنبون الأماكن المزدحمة قدر الإمكان، خاصة خلال موسم انتشار نزلات البرد.

التهوية الجيدة للمنازل والغرف

يعد تراكم الهواء الملوث داخل المنازل من الأسباب التي قد تساعد في انتقال الفيروسات المسببة لنزلات البرد.

لذلك، يجب فتح النوافذ في فترات مختلفة من اليوم لتجديد الهواء وتهوية الغرف جيدًا.

التهوية الجيدة تساعد في التقليل من تركيز الفيروسات في الجو وتوفر بيئة صحية للأطفال.

كما يجب تجنب استخدام مكيفات الهواء أو المدافئ بشكل مفرط لأنها قد تؤدي إلى جفاف الهواء وتزيد من تهيج الجهاز التنفسي.

تشجيع الأطفال على ممارسة النشاط البدني

النشاط البدني المنتظم هو أحد العوامل التي تقوي الجهاز المناعي لدى الأطفال.

يمكن تشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة أو اللعب في الهواء الطلق بشكل معتدل، حتى في أيام الشتاء الباردة، مع الحرص على ارتداء الملابس المناسبة للحفاظ على دفئهم.

تساعد الأنشطة البدنية على تنشيط الدورة الدموية وتعزيز المناعة، مما يقلل من فرص الإصابة بالأمراض التنفسية.

نصائح لحماية الاطفال

تجنب التعرض للأشخاص المصابين

من الضروري أن يتعلم الأطفال كيفية تجنب الاقتراب من الأشخاص الذين يعانون من أعراض البرد أو السعال.

يجب توعية الأطفال بعدم تبادل الأدوات الشخصية أو الألعاب مع الأطفال المرضى، وكذلك الابتعاد عن الأماكن التي يتواجد فيها عدد كبير من الأشخاص المصابين.

إذا كان أحد أفراد الأسرة مريضًا، يجب أن يتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على المسافة المناسبة وتنظيف الأدوات الشخصية والملابس بشكل جيد.

الحرص على أخذ اللقاحات الضرورية

تعد اللقاحات من أفضل الطرق لحماية الأطفال من العديد من الأمراض المعدية. على الرغم من أن اللقاحات لا تقي من نزلات البرد بشكل كامل، إلا أنها تساهم في الوقاية من بعض الأمراض التي تشبه نزلات البرد، مثل الإنفلونزا.

يجب زيارة الطبيب والتأكد من تلقي الطفل لجميع اللقاحات الأساسية وفقًا للجدول الزمني المحدد.

الحفاظ على الراحة والنوم الجيد

يعتبر النوم الكافي من العوامل المهمة التي تساعد الجسم في مقاومة الأمراض وتقوية جهاز المناعة. لذلك، ينبغي على الوالدين الحرص على أن يحصل الأطفال على قدر كافٍ من النوم يوميًا.

كما يجب التأكد من أن الأطفال ينامون في بيئة مريحة وهادئة، بعيدًا عن الإضاءة الساطعة أو الضوضاء.

استخدام الأدوية والفيتامينات عند الحاجة

في بعض الحالات، قد يوصي الطبيب باستخدام بعض الأدوية أو المكملات الغذائية لتعزيز المناعة، خاصة للأطفال الذين يعانون من نقص في بعض الفيتامينات أو المعادن مثل فيتامين D أو الزنك.

يجب أن يتم استخدام هذه المكملات تحت إشراف الطبيب لتجنب الجرعات الزائدة أو الآثار الجانبية غير المرغوب فيها.

تعليم الأطفال السلوك السليم عند السعال والعطس

من المهم تعليم الأطفال الطريقة الصحيحة للسعال والعطس حتى لا ينقلوا العدوى إلى الآخرين.

يجب عليهم تغطية أفواههم بأنسجة ورقية والتخلص منها فورًا، أو استخدام المرفقين لتغطية الفم والأنف. كما ينبغي عليهم غسل أيديهم بعد العطس أو السعال مباشرة.

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