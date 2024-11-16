رئيس مكافحة كورونا: نزلات البرد هذا العام أشد من الأعوام الماضية (فيديو)

كشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، حقيقة ارتباط نزلات البرد المنتشرة بفيروس كورونا.

نزلات برد شديدة

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"دور البرد هذا الفترة هو المتوقع كل عام، ولكن المشاهد هذه الأيام أن الدور أعراضه تزيد عن المعتاد وكل ما اعتدنا عليه في كل السنوات الماضية، وليس مرتطبا بكورونا".

هل هناك خطورة من نزلات البرد

وأضاف:"نزلات البرد هذه الأيام شديدة ولكن لا توجد خطورة فيما يتعلق بنقص الأكسجين ولا احتياج لدخول المستشفيات، وتتمثل الأعراض بارتفاع الحرارة وتكسير في الجسم واَلام مبرحة في الحلق".