أكلات ومشروبات تمنح الدفء وتغذي في الشتاء

أكلات ومشروبات تبعث على الدفء، مع برودة فصل الشتاء يبحث الجميع عن الأكلات والمشروبات التي تبعث على الدفء، وتحمي من الشعور بالبرد، إلى جانب كونها تحمي من عدوى نزلات البرد.

فمع برودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة، يحتاج الجسم إلى مواد غذائية تمده بالطاقة وتساعده على تحمل ظروف الجو القاسية.

أوضحت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن الأطعمة والمشروبات التي تمنح الدفء في فصل الشتاء تعد جزءًا مهمًا من الحياة اليومية، إذ توفر للجسم ما يحتاجه من طاقة ومواد غذائية مهمة لمقاومة البرد وتحسين الصحة العامة.

أضافت أن الشوربات، الطواجن، المكرونة، والشاي بأنواعه تعد من الأطعمة والمشروبات المثالية في هذا الفصل البارد.

وتابعت: كما أنها مغذية، فإنها تساهم في منح الجسم الشعور بالراحة والدفء، مما يساعد على تحسين المزاج والتغلب على برودة الشتاء القاسية.

وتستعرض الدكتورة هدى مدحت، في هذا التقرير، مجموعة الأكلات والمشروبات التي تساهم في منح الجسم الدفء وتغذيته في فصل الشتاء.

الأكلات التي تبعث على الدفء والمغذية في الشتاء

الشوربة

الشوربات الدافئة

تُعتبر الشوربات من أبرز الأطعمة التي تشعر الشخص بالدفء في فصل الشتاء. الشوربات تحتوي على مكونات مغذية مثل الخضراوات والبروتينات (مثل الدجاج أو اللحم)، مما يجعلها وجبة متكاملة.

من بين أشهر أنواع الشوربات التي يفضل تناولها في الشتاء:

شوربة العدس: تعد شوربة العدس من الأطعمة الغنية بالبروتينات والألياف، كما أنها تساعد على تدفئة الجسم وتعزيز الجهاز المناعي.

شوربة الخضار: تحتوي شوربة الخضار على مكونات غنية بالفيتامينات والمعادن مثل الجزر والكرفس والبطاطس، مما يساهم في دعم الصحة العامة.

شوربة الدجاج بالكريمة: تتميز هذه الشوربة بطعمها الغني والفوائد الصحية الكبيرة، حيث تحتوي على البروتين من الدجاج والدهون الصحية من الكريمة.

الطواجن واللحوم المطهوة ببطء

تُعتبر الطواجن من الأطباق المثالية للشتاء، حيث يتم طهيها ببطء على نار هادئة مما يضفي على اللحم والخضروات طعمًا غنيًا.

من أشهر الأطباق الشتوية التي يمكن تحضيرها:

طاجن اللحم بالخضراوات: يتضمن هذا الطبق لحم الضأن أو اللحم البقري مع مزيج من الخضروات مثل البطاطس والجزر والبصل، ويمكن إضافة البهارات العربية لزيادة النكهة.

طاجن الدجاج بالفرن: يعد طاجن الدجاج من الأطباق اللذيذة والمغذية في الشتاء. يتم طهيه مع الخضار مثل الطماطم والفلفل الحلو والبطاطس.

المكرونة والأرز بالأجبان

الأطعمة التي تحتوي على النشويات مثل الأرز والمكرونة تكون مثالية للشتاء، حيث تمنح الجسم طاقة كبيرة.

يمكن تحضير المكرونة مع الجبن والصلصات الغنية بالدهون الصحية لتعزيز إحساس الدفء، مثل:

المكرونة بالبشاميل: تحتوي على مكونات دسمة مثل الجبن والكريمة، مما يجعلها طبقًا شتويًا مغذيًا.

الأرز بالجبن والدجاج: من الأطباق المفضلة التي تحتوي على الأرز والدجاج مع جبن مبشور، مما يضيف طعمًا غنيًا وشعورًا بالدفء.

المقالي والمأكولات المقلية

في أيام الشتاء الباردة، يفضل بعض الأشخاص تناول المأكولات المقلية التي تحتوي على الدهون الصحية، مثل:

الفلافل: يمكن تناول الفلافل الساخنة مع الخبز والطحينة كمقبلات مغذية.

الكباب المشوي أو المقلية: تعتبر اللحوم المشوية أو المقلية في الشتاء من الأطعمة الغنية بالبروتين.

المعجنات الطازجة

المعجنات هي أحد الأطعمة التي تمنح الجسم الدفء في الشتاء، حيث يمكن تناول المعجنات المحشوة مثل:

السمبوسة: التي يمكن تحضيرها محشوة باللحم أو الجبن أو الخضار، وهي خفيفة ولذيذة في الشتاء.

الفطائر: تحتوي على حشوات مغذية مثل السبانخ أو اللحم، مما يجعلها طعامًا مغذيًا ومناسبًا لأيام الشتاء.

المشروبات الدافئة التي تبعث على الدفء والمغذية في الشتاء

المشروبات العشبية

الشاي بأنواعه

يُعد الشاي من المشروبات الأكثر شعبية في فصل الشتاء. فهو يمنح الجسم دفئًا سريعًا، كما يحتوي على مضادات أكسدة تساعد في تقوية جهاز المناعة.

من أفضل أنواع الشاي التي يمكن تناولها في الشتاء:

الشاي الأخضر: غني بمضادات الأكسدة ويعزز من صحة الجسم بشكل عام.

الشاي بالنعناع: يساعد في تهدئة الجهاز الهضمي ويسهم في تدفئة الجسم.

الشاي الأحمر: يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا، كما يساعد في تحسين الدورة الدموية.

القهوة

القهوة من المشروبات الساخنة التي يفضلها الكثيرون في الشتاء، فهي تحتوي على الكافيين الذي يساعد في زيادة النشاط والطاقة. يمكن تناول القهوة:

القهوة العربية: التي تحتوي على التوابل مثل الهيل، مما يجعلها مشروبًا شتويًا مميزًا.

القهوة بالحليب: تحتوي على مكونات مغذية مثل الحليب، مما يجعلها غنية بالكالسيوم.

الكاكاو الساخن: يعتبر الكاكاو من المشروبات اللذيذة التي توفر دفئًا كبيرًا في أيام الشتاء الباردة. يمكن تحضيره بالحليب أو الماء، ويُضاف له السكر أو العسل حسب الرغبة. الكاكاو غني بالحديد والمغنيسيوم، مما يعزز الصحة العامة.

السوائل بالأعشاب

هناك العديد من المشروبات التي تعتمد على الأعشاب وتمنح شعورًا بالدفء في الشتاء، مثل:

مشروب الزنجبيل: الذي يساعد في تقوية المناعة والحد من الشعور بالبرد.

شاي القرفة: يعمل على تنشيط الدورة الدموية ويمنح الجسم شعورًا بالدفء.

العصائر الساخنة: في الشتاء يمكن تحضير عصائر ساخنة مثل:

عصير التفاح بالقرفة: يحتوي على فيتامينات وعناصر مغذية ويساعد في تدفئة الجسم.

عصير البرتقال الدافئ: يُعتبر مصدرًا غنيًا بفيتامين C، وهو مفيد لتعزيز المناعة في فصل الشتاء.

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