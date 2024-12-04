بعد شفائه من السرطان، جانج يعانق لاعبي الهلال السعودي (فيديو)

تداول رواد لمنصة “إكس” مقطع فيديو يظهر فيه جانج هيون سو، مدافع الغرافة القطري، مع لاعبي الهلال السعودي، على هامش مواجهة الفريقين على أرض ملعب المملكة أرينا والتي أقيمت امس الثلاثاء.

وعانق جانج هيون لاعبي الهلال السعودي قبل المباراة خاصة وأنه كان أحد لاعبي الفريق ولكنه رحل بعد إصابته بالسرطان.

جانغ يتواجد في غرفة ملابس الهلال 💙😢

pic.twitter.com/0sKv906ZrP — عمرو (@bt3) December 4, 2024

وحقق الهلال فوزًا ساحقًا على نظيره الغرافة القطري، بنتيجة(3-0)، على خلفية الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.



وكان نادي الهلال كشف في يوليو الماضي عن إصابة جانج هيون سو بورم حميد في الغدد الليمفاوية؛ مما تسبّب في غيابه عن تحضيرات الفريق الموسم الماضي.

وكان من المقرّر أن يجدّد المدافعُ الكوري الجنوبي عقدَه مع الهلال، والذي انتهى إلا أن اكتشاف إصابته بـ"ورم حميد" جعل اللاعب يرحل عن الفريق.

تعافي جانج من مرض السرطان

وأعلن المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو لاعب الغرافة القطري، عن تعافيه من مرض السرطان.

وكان جانج، قد تم تشخيصه بالإصابة بمرض سرطان الغدد الليمفاوية في شهر يوليو الماضي.



وانتقل جانج إلى الفريق الهلالي عام 2019 ليتُوج مع الفريق بـ 8 بطولات.



رسالة جانج هيون سو بعد تعافيه من السرطان



ونشر جانج تغريدة عبر حسابه على موقع ” تويتر” كتب فيها:”لقد انتهى السرطان بنسبة 100%”.

وأضاف:”أريد أن أقول شكرًا لزوجتي، لقد عملت بجد لتعتني بي، ولن أنسى هذا أبدًا، شكرًا لك. كما أنني لا أريد أن أنسى هذه التضحيات وقلبك القوي ودموعك الصادقة، وبفضلك أعتقد أننا حصلنا على نتيجة جيدة”.

وأوضح:”أحبكم كثيرًا وأشكركم كثيرًا، وأريد أن أقول شكرًا جزيلًا لكل من دعمني”.

وزاد:”يجب أن أتلقى العلاج الإشعاعي في الأسابيع القليلة المقبلة لمنع تكرار الإصابة بالسرطان، وسأعود قريبًا بعد بناء جسدي بقوة، وأقوى من أي شخص آخر”.

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