مواقف إنسانية لسام مرسي.. رفض ارتداء شارة المثليين.. لا يتوقف عن دعم القضية الفلسطينية.. ويرعى مسجدًا بناه والده (فيديو)

ضرب سام مرسي لاعب نادي إبسويتش، مثالًا للالتزام والاستقامة برفضه ارتداء شارة دعم المثليين خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت الماضي.

بيان إبسويتش تاون حول سام مرسي

وقال نادي إبسويتش تاون: "نحن نحترم قرار كابتننا سام مرسي الذي اختار عدم ارتداء شارة ذراع قوس قزح (دعم المثليين)، بسبب معتقداته الدينية.. سنواصل تنمية بيئة يحظى فيها الجميع بالتقدير والاحترام، داخل الملعب وخارجه على حد سواء".

ونجح سام مرسي في قيادة إيبسويتش تاون، إلى التأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 22 عامًا، ليكون الظهور الأول للنجم المصري الذي شارك مع الفراعنة في مونديال 2018، في البريميرليج بعد 15 عامًا في الدرجات الأدنى الإنجليزية.

بداية سام مرسي مع كرة القدم

سام مرسي هو لاعب مصري يبلغ من العمر 32 عامًا، من مواليد 10 سبتمبر عام 1991، لأب مصري وأم إنجليزية، وولد ونشأ في إنجلترا.

لعب سام مرسي في فريق شباب بورت فايل عام 2008، بعد أن ترك أكاديمية ولفرهامبتون واندررز، قبل أن يوقع عقدًا احترافيًّا مع النادي عام 2010.

ثم انضم سام إلى صفوف تشيسترفيلد في صيف 2013، قبل أن يتم بيعه إلى ويجان أثليتيك في يناير 2016.

وانتقل مرسي بعد ذلك إلى بارنسلي على سبيل الإعارة في أغسطس 2016، ورغم هبوط ويجان من الشامبيونشيب عند عودته إلى النادي، إلا أنه كان لاعبًا رئيسيًّا في الفريق الأول.

وقاد مرسي ويجان للعودة إلى التشامبيون شيب بعد حصد اللقب في موسم 2017-2018، كما حصل على لقب أفضل لاعب مع الفريق الإنجليزي موسم 2019-2020.

وانضم سام إلى ميدلزبره في سبتمبر 2020، قبل أن ينتقل بعد موسم وحيد إلى إيبسويتش تاون في أغسطس 2021.

تحقيق الحلم بالعودة إلى البريميرليج

وعلى الرغم أن إيبسويتش تاون لم يكن من المرشحين للتأهل إلى الدوري الإنجليزي، لكن نجح الفريق في مفاجأة الجميع وتحقيق الحلم بالعودة إلى البريميرليج بعد 22 عامًا خاضها الفريق في الدرجات الأدنى.

وشارك سام مرسي في 42 مباراة، وسجل هدفين وصنع 7 أهداف من بينها هدف في مباراة الجولة الأخيرة أمام هدرسيفيلد تاون.

وأصبح سام مرسي أول لاعب مصري قائد لفريقه يصعد إلى الدوري الإنجليزي، وثان لاعب مصري بعد أحمد المحمدي مع هال سيتي.

وفي حال استمرار سام مرسي سيصبح أول لاعب مصري وعربي يقود فريقًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.



سام مرسي يدعم القضية الفلسطينية

ولم يتوانَ سام مرسي في دعم القضية الفلسطينية منذ بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

ونشر مرسي تغريدة فيها هجوم على زيتشينكو لاعب آرسنال، في 8 أكتوبر، وكتب فيها: «زينشينكو قضى سنتين يبكي بسبب الاحتلال غير الشرعي وقتل الأوكرانيين من قبل الروس، ثم عاد ليدعم إسرائيل في احتلال الأراضي الفلسطينية وقتل النساء والأطفال.. منافق غبي».

وفي 9 أكتوبر، كتب سام مرسي عبر حسابه على منصة «إكس»: «لا تصمت أبدًا.. الحرية لـ فلسطين»، كما نشر فيديو لطفل رضيع استشهد في القصف وعلق عليه: «هذه حقيقة ما يحدث في غزة.. أدعو لأن ينتهي كل ذلك».

وفي 17 أكتوبر، علق سام مرسي على فيديو يظهر الدمار في غزة، قائلًا: «كيف لا يوقف زعماء العالم هذا؟! الفلسطينيون يُذبحون والعالم يتفرج.. كل أرواح الأبرياء مهمة.. متى يتوقف هذا؟!".

وأظهر سام مرسي دعمه للقضية الفلسطينية أمام الجميع خلال احتفاله بعلامة النصر دعمًا لفلسطين بعد تسجيله هدفا رائعا في شباك فريق روثيرهام يونايتد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ12 لبطولة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، الموسم المنقضي.

كما تم إيقاف سام مرسي لمدة مباراة واحدة بعد تصريحاته الداعمة للقضية الفلسطينية بعد نهاية مباراة ليستر سيتي في 27 ديسمبر الماضي، قائلًا: «نحن محظوظون لوجودنا هنا أمام 30 ألف مشجع، بينما تستمر المأساة في فلسطين نحن المحظوظون لأنه بإمكاننا لعب كرة القدم من أجل لقمة العيش والاستمتاع بذلك».

سام مرسي لاعب منتخب مصر ونادي ابسويتش الإنجليزي بعد مباراة الأمس



"نحن محظوظون لوجودنا هنا أمام 30 ألف مشجع، بينما تستمر المأساة في فلسطين، نحن المحظوظون لأنه بإمكاننا لعب كرة القدم من أجل لقمة العيش والإستمتاع بذلك"



معلومة لو حضرتك متعرفهاش، سام مواليد انجلترا حرفيا عاش واتربي… pic.twitter.com/UVbYvTSUyT — Waseem Wasfy (@WasfyWaseem) December 27, 2023

ولم ينسَ سام مرسي إظهار دعمه للقضية الفلسطينية خلال احتفالات فريقه إيبسويتش تاون بالصعود للدوري الإنجليزي، وظهر حاملا علم فلسطين، كدعم واضح للقضية الفلسطينية.



سام مرسي مع منتخب مصر

ولم يتردد سام مرسي لحظة في اختيار تمثيل منتخب مصر للمرة الأولى عام 2016، ومنذ ذلك الوقت لفت الأنظار، بسبب موهبته؛ حيث نجح في أن يحصل على مكان ضمن قائمة منتخب مصر بكأس العالم 2018 بروسيا، بالبطولة التي عاد إليها "الفراعنة" بعد غياب 28 عامًا.

مثّل سام مرسي منتخب مصر في 9 مباريات منذ أن تم استدعاؤه لتمثيله؛ حيث كان اللاعب في السنوات الأخيرة ضمن القائمة المبدئية للمحترفين، قبل أن يتم استبعاده من القائمة النهائية.

سام مرسي أول قائد مصري لناد في الدوري الإنجليزي

وأصبح سام مرسي ليصبح أول قائد مصري لناد في الدوري الإنجليزي الممتاز رفقة إيبسويتش في الموسم المقبل؛ حيث برز في الدوري الإنجليزي العديد من اللاعبين المصريين، على رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول ومحمد النني لاعب آرسنال السابق، لكن لم يسبق لأي لاعب مصري ارتداء شارة القيادة في المسابقة.

يتكفل برعاية عائلته ومسجد والده

ويتكفل سام مرسي بعائلته حيث يرعى مسجدًا بناه والده أطلق عليه اسم “الرحمة” في مدينة وولفرهامبتون، وتكفل برعاية عائلة مكونة من 4 أشخاص، ومنحهم تذاكر موسمية لحضور مباريات إيبسويتش تاون.



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