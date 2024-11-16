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صحة الفيوم تنظم برامج تدريبية للأطباء الجدد

تدريب الأطباء الجدد
تدريب الأطباء الجدد بالفيوم، فيتو

 قال الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، إن إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، نظمت تدريبا للأطباء الجدد على حزمة البرامج الفنية للرعاية الأولية، وشمل البرنامج التدريب على الرعاية الأساسية، وطب الأسرة، وأساسيات السونار، وأعمال الوقائى وطرق مكافحة العدوي، والمهارات الإدارية والشئون القانونية، والصحة الانجابية، والأمراض غير السارية، والإسعافات الأولية، والرعاية المتكاملة للطفل المريض، ورعاية الأمومة والطفولة.

 وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أن تدريب السونار العملي تم فى مستشفى الفيوم العام وأشرف عليه الدكتورة أمل سعد، رئيس قسم الأشعة بالمستشفى، وفي ختام التدريب تسلم المتدربين شهادات إتمام الدورة التدريبية.

متابعة الوحدات الصحية بالقري

 وكان وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، قد تابع  الوحدات الصحية بقري" ابجيج ومنشأة رحمى ومطول وبحر أبو المير ونوارة ومنية الحيط ومعجون وشدموه والجعافرة والمركز الطبى باطسا" بالإضافة إلى مستشفى إطسا المركزي.

الأقسام التي شملتها الجولة

 وتفقد وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم خلال متابعته للوحدات الصحية، أقسام الاستقبال والتطعيمات وتنظيم الأسرة، وعيادات الأسنان، والصيدليات، وقسم الغسيل الكلوي بمستشفى إطسا المركزي، وقسم الحضانات، النساء والتوليد.

نتائج جولة وكيل وزارة الصحة علي الوحدات الصحية بالقرى

 وأسفرت متابعات وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم للوحدات الصحية عن إحالة المقصرين إلى التحقيق، وتكليف الصيانة بالمديرية بإصلاح الأجهزة المعطلة ووحدات الأسنان بالوحدات الصحية، كما منح مستشفى إطسا المركزي مهلة 15 يوما للتخلص من الكهنة المخزنة بأحد أركان ساحة المستشفى، وكلف إدارة طب الأسنان بالتواصل مع إدارة الموارد البشرية لإعادة توزيع أطباء الأسنان المتغيبين عن العمل لسد العجز في الوحدات الصحية النائية.

 

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