أكثر من 700 مستوطن يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

اقتحم أكثر من 700 مستوطن إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية، وذلك في سادس أيام عيد العرش اليهودي.

أكثر من 700 مستوطن إسرائيلي يقتحمون الأقصى

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعات متتالية من المستوطنين بلغ عددها ما يقرب من 774 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية هناك، في سادس أيام "عيد العرش" اليهودي.

كما أدى مئات المستوطنين صلوات تلمودية أمام باب القطانين، أحد أبواب المسجد الأقصى، حاملين "القرابين النباتية".

وعززت القوات الإسرائيلية من تواجدها في البلدة القديمة والمسجد الأقصى ومحيطه، منذ ساعات الفجر لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وانتشر العشرات من عناصر الشرطة الإسرائيلية على أبواب الأقصى وطرقاته وعلى أبواب البلدة القديمة، فيما عرقلت وصول المصلين.

كما أغلقت القوات الإسرائيلية الطرقات في منطقة باب الأسباط، وسمح للمركبات والحافلات التي تقل المستوطنين المرور باتجاه باب المغاربة وصولا لساحة البراق.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الصور لأداء المستوطنين لطقوسهم التلمودية في باحات المسجد الأقصى.

اقتحامات المستوطنين للمدن الفلسطينية

وتستغل السلطات الإسرائيلية الأعياد والمناسبات اليهودية للتضييق على المواطنين، وفرض العقوبات الجماعية بحقهم، من خلال إغلاق الحواجز وتشديد الإجراءات العسكرية عليها، وإعاقة حركة تنقل المواطنين ومنعهم من الوصول إلى الأماكن المقدسة، في الوقت الذي تسهل فيه اقتحامات المستوطنين للمدن الفلسطينية، والمقامات الإسلامية والأثرية في الضفة، خاصة الحرم الإبراهيمي في الخليل، والمسجد الأقصى في القدس.