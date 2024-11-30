الأحد 01 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

كتائب شهداء الأقصى تفجر آلية إسرائيلية في رفح

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعلنت كتائب شهداء الأقصى، في بيان اليوم السبت، أنها قامت -بالاشتراك مع كتائب الشهيد عبد القادر الحسيني- بتفجير آلية عسكرية إسرائيلية من طراز نمر بعبوة ناسفة شديدة الانفجار في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان صادر عنها، أن مقاتليها استهدفوا دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا بقذيفة من نوع الياسين 105 في منطقة المفتي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة مما أسفر عن إصابة جنود كانوا داخلها.

كتائب القسام تستهدف دبابة إسرائيلية 

وقالت كتائب القسام في بيانها: "إنه فور خروج الجنود المصابين تم استهداف الدبابة مرة أخرى بقذيفة أخرى مضادة للدروع".

وبالأمس الجمعة أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها، مسئوليتها عن إطلاق النار قرب مستوطنة أرئيل بالضفة.

كتائب القسام تعلن مسئوليتها عن عملية أرئيل

وقالت كتائب القسام في بيانها: "أحد مجاهدينا باغت عددا من الجنود الصهاينة داخل حافلة، فأصاب 9، منهم 3 في حالة حرجة".

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وأضافت كتائب القسام: "الحكومة الصهيونية المتطرفة ستدفع ثمن قراراتها التي تستهدف الضفة من دم جنودها، ونزف لشعبنا العظيم الشهيد القسامي المجاهد سامر حسين منفذ العملية البطولية قرب أرئيل".

وشهدت مستوطنة أرئيل شمال الضفة الغربية أمس الجمعة، عملية إطلاق نار استهدفت حافلة ركاب إسرائيلية، ما أسفر عن إصابة تسعة أشخاص، بينهم ثلاثة في حالة خطرة، وفق ما أفاد به جهاز الإسعاف الإسرائيلي.

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كتائب شهداء الاقصي رفح غزة حماس

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