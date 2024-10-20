1066 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى (فيديو)

أعلنت الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن 1066 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك منذ صباح اليوم.

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

وأظهرت مقاطع فيديو تجمع عدد كبير من المستوطنين الإسرائيليين، في منطقة باب القطانين قرب أحد أبواب المسجد الأقصى، في القدس المحتلة، لأداء صلوات تلمودية، في رابع أيام عيد العُرش اليهودي.

#شاهد | اقتحام "بن غفير" منطقة حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى قبل قليل في رابع أيام عيد العرش العبري pic.twitter.com/lydG9BYoA8 October 20, 2024

ويواصل المستوطنون اليهود بقيادة، وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير اقتحام المسجد الأقصى، ومنع المصلين الفلسطينيين من الدخول.

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