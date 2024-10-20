الأحد 20 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

1066 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى (فيديو)

مستوطنون يقتحمون
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى، فيتو

أعلنت  الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن 1066 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك منذ صباح اليوم.

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى 

وأظهرت مقاطع فيديو تجمع عدد كبير من المستوطنين الإسرائيليين، في منطقة باب القطانين قرب أحد أبواب المسجد الأقصى، في القدس المحتلة، لأداء صلوات تلمودية، في رابع أيام عيد العُرش اليهودي.

ويواصل المستوطنون اليهود بقيادة، وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير اقتحام المسجد الأقصى، ومنع المصلين الفلسطينيين من الدخول.

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260 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

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المسجد الأقصى مستوطنون القدس إيتمار بن غفير

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