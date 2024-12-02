الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

هل تذكرون هذه الصورة من طوفان الأقصى، إليكم معلومات كاملة عن قائد الدبابة عومر نيوترا

مقتل الجندي الإسرائيلي
مقتل الجندي الإسرائيلي عومر نيوترا، فيتو

قبل نحو 14 شهرا، التقطت أشهر صورة فى هجوم طوفان الأقصى، حينما وقف أحد عناصر المقاومة فوق دبابة وأخرج من داخلها جنديا إسرائيليا، خلال الهجوم الذي نفذته كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر 2013.


الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عومر نيوترا

وبعد الأشهر الطويلة في الأسر لدى حماس بقطاع غزة، أعلنت إسرئيل مقتله، وأوضح جيش الاحتلال أنه جنديا يدعى عومر نيوترا (21 عاما) ويحمل الجنسية الأمريكية، وكان قد هاجر من نيويورك ليستقر فى إسرائيل محل ميلاده فى الأراضى المحتلة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إنه اليوم، وبعد حوالي عام وشهرين، تقرر تحديد مقتل الجندي عومر نيوترا، الذي لا يزال جثمانه محتجزا في غزة". 

عومر نيوترا، فيتو
عومر نيوترا، فيتو

وأشارت إذاعة جيش الاحتلال، إلى أنه تم تحديد مقتله بناء على ما وصفته بنتائج استخباراتية تم الحصول عليها، من دون ذكر تفاصيل أكثر.

عومر نيوترا هاجر من أمريكا ليقتل الفلسطينيين 

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه، أن الجندي عومر نيوترا، 21 عاما، هاجر من نيويورك إلى إسرائيل، وكان "قائدا لفصيل دبابات في الكتيبة 77 من اللواء المدرع السابع"، وأشار إلى أنه "تم اختطافه من قبل منظمة معادية"، وفق زعمه فى إشارة إلى عناصر حماس.

وأعرب الرئيس الأمريكى، جو بايدن، عن  شعوره بالصدمة لمقتل عومر نيوترا، بصفته مواطن أمريكى، مؤكدا عمل إدارته بمعاونة مصر وقطر وتركيا على إبرام صفقة تبادل ووقف إطلاق النار فى غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي محتجز في غزة

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