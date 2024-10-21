500 مستوطن إسرائيلي يقتحمون باحات المسجد الأقصى

أعلنت محافظة القدس، في بيان اليوم الإثنين، أن أكثر من 500 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى في اليوم الخامس مما يسمى بعيد العرش اليهودي.

اقتحام المسجد الأقصى في عيد العرش اليهودي

وتشهد مدينة القدس منذ بدء عيد العرش الخميس (الماضي) الذي يمتد أسبوعا، إغلاقات مشددة للشوارع والطرقات والأحياء المقدسية، وانتشارا كثيفا لقوات الاحتلال، على وقع حملات إبعاد عن الأقصى واستدعاء ناشطين للتحقيق.

وتمت الاقتحامات على وقع انتشار مكثف لقوات الاحتلال في المسجد وعلى أبوابه في الطرق المؤدية إليه وأماكن متفرقة من القدس، وفق ما أكده مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي بالمدينة.