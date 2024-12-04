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جامعة الإسكندرية تنظم قافلة طبية خدمية لجمعية التأهيل المهنى بالسيوف

جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية

 نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية  برئاسة الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة قافلة طبية مجتمعية خدمية، إلى جمعية التأهيل المهنى والإجتماعى بمنطقة السيوف.

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 يأتى ذلك  استمرارًا لمشاركة جامعة الإسكندرية الفعّالة فى المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية.

وشارك في تنظيم القافلة نخبة من أساتذة وأطباء كليات الطب، طب الأسنان، الصيدلة، التمريض، المعهد العالي للصحة العامة، معهد البحوث الطبية، كلية التربية النوعية، كلية التربية للطفولة المبكرة، وكلية العلوم، ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة.

وأشار الدكتور تامر عبد الله وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر لجنة القوافل بالجامعة، إلى أن تنظيم القافلة جاء بالتزامن مع الإحتفال بـ اليوم العالمي لذوي الهمم.

وأكد أهمية هذه القوافل في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في المناطق الاكثر احتياجا، وتعزيز التواصل والتنسيق  بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدنى الذى يشارك فى هذه الفعاليات، كما تعكس حرص الجامعة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ مبادرة "بداية" الرئاسية والتى تضع فى أولوياتها ذوى الهمم.

 وأعلن أنه تم خلال اليوم الكشف على ٧٣ حالة جلدية، و٣٢ حالة اطفال، و٦٠ حالة انف واذن، و٣٥ حالة نساء وتوليد، و٧٨ حالة عظام، و١١٩ حالة باطنة، و٥٠ حالة رمد، و٨٠ حالة اسنان بإجمالي ٥٢٧ حالة بالإضافة الي توفير الأدوية المجانية وتحويل الحالات الذين استدعت حالتهم التوجه إلى المستشفيات الجامعية، وتقديم استشارات مجانية في التخصصات الطبية المختلفة، وتنظيم ندوات توعية صحية، وتنفيذ ورش فنية متنوعة تتواكب مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم لاكتشاف الموهوبين موسيقيًا وفنيًا وورش عمل عن بعض التطبيقات التكنولوجية المساعدة  لذوى الهمم، ومسرح عرائس للأطفال، وتم توزيع الهدايا على الأطفال من ذوى الهمم من نزلاء الجمعية دعمًا وتشجيعًا لهم لدمجهم فى المجتمع، واستفادت من خدمات القافلة فئات مختلفة من نزلاء الجمعية وأهالى المنطقة.

ولاقت القافلة ترحيبًا واسعًا من الأهالي الذين عبروا عن شكرهم لجامعة الإسكندرية على هذه المبادرة الإنسانية.

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بجامعة الاسكندرية جمعية التأهيل المهنى والإجتماعى بمنطقة السيوف الدكتور عبد العزيز قنصوة بداية جديدة كليه التربية النوعية

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