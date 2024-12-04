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موعد مباراة فرانكفورت ولايبزيج في كأس ألمانيا والقناة الناقلة

موعد مباراة فرانكفورت
موعد مباراة فرانكفورت ولايبزيج في كأس ألمانيا

يستعد فريق آينتراخت فرانكفورت، الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش، لمواجهة نظيره لايبزيج ضمن دور الـ16 من كأس ألمانيا مساء اليوم الأربعاء على أرضية ملعب "ريد بول آرينا".

موعد مباراة فرانكفورت ولايبزيج في كأس ألمانيا


تنطلق مباراة فرانكفورت ولايبزيج اليوم في كأس ألمانيا في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة فرانكفورت ولايبزيج 


تذاع مباراة فرانكفورت ولايبزيج اليوم في كأس ألمانيا عبر قناة دبي الرياضية 2. 


كان آينتراخت فرانكفورت تأهل إلى تلك المرحلة من البطولة عقب فوزه على بوروسيا مونشنجلادباخ بهدفين لهدف، في حين أن لايبزيج تأهل إلى دور الـ16 من كأس ألمانيا بعدما فاز على سانت باولي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويعتمد آينتراخت فرانكفورت على خدمات النجم المصري عمر مرموش، حيث يقدم أداءً رائعًا هذا الموسم بعدما سجل 17 هدفًا وصنع 11 في 19 مباراة في مختلف المسابقات.

وعلى صعيد آخر أقصى فريق باير ليفركوزن نظيره بايرن ميونخ من بطولة كأس ألمانيا بعد الفوز بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء  الثلاثاء في ثمن نهائي كأس ألمانيا، والتي احتضنها ملعب أليانز أرينا.

وشهدت أحداث الشوط الأول تلقى مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ بطاقة حمراء في الدقيقة 17.

وتمكن ناثان تيلا من تسجيل هدف الفوز لصالح باير ليفركوزن في الدقيقة 69 من عمر اللقاء.

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