في اليوم العالمي لذوي الهمم، وزير التعليم: إتاحة الالتحاق بنظام الدمج في المدارس النظامية

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدولة تولي رعاية غير محدودة لأبنائنا من ذوي الهمم في ظل توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بهم وتمكينهم وتوفير الخدمات لهم.

توفير مسارات تعليم لذوي الهمم في مدارس وفصول التربية الخاصة

وأكد وزير التعليم في اليوم العالمي لذوي الهمم، أنه في هذا الإطار تحرص وزارة التربية والتعليم على بذل كل الجهود ليس فقط لدمج أبنائها من ذوي الهمم بمدارسها على مستوى الجمهورية وإتاحة الالتحاق بنظام الدمج التعليمي في جميع أنواع المدارس النظامية ولكن أيضا تقديم العديد من الخدمات والتيسيرات المتنوعة وتوفير مسارات تعليم لذوي الهمم في مدارس وفصول التربية الخاصة بهدف تقديم بيئة تعليمية ملائمة للطلاب من ذوي الإعاقة المتوسطة والشديدة.

واشار إلي أنه تواصل الوزارة أيضا التوعية المجتمعية بقضايا أبنائنا من ذوي الهمم من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات حرصا منها على توفير بيئة تعليمية شاملة تلبي احتياجاتهم بما يساهم في تحقيق مبدأ المساواة في التعليم ودمجهم في المجتمع.



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