أشهرها حمص الشام، مشروبات شتوية لمواجهة برد الشتاء





مشروبات شتوية لمواجهة برد الشتاء، بدأت برودة الشتاء تعلن عن نفسها، وانخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ، مما يجعل ستات البيوت تبحث عن أفضل مشروبات ووجبات شتوية خفيفة، يمكن أن تقدمها لأفراد الأسرة.



وهناك العديد من الوصفات التي ترتبط بفصل الشتاء، والتي تبعث على الدفء، ويمكن إعدادها بكل سهولة، كما أنها غير مكلفة.

طريقة عمل البليلة، للفطار والعشاء

طريقة عمل البليلة، من أسهل وأرخص الوجبات المغذية التي تقدم ساخنة، والتي تناسب فصل الشتاء، الى جانب أن البليلة من المشروبات لذيذة الطعم، التي يفضلها الجميع.

البليلة

وطريقة عمل البليلة من الطرق سهلة التحضير، كما أن قيمتها الغذائية عالية، نظرا لما تحتوي عليه من مكونات كلها صحية.

والبليلة من الاطعمة اللذيذة التي تصلح كطبق تحلية، كما يمكن أن تكون وجبة فطار أو عشاء مفيدة ولذيذة ومشبعة، كما يمكن تقديمها للطفل الرضيع، وكذلك للحامل، وأيضا لمتبعي أنظمة الريجيم.



وطريقة عمل البليلة من الوصفات الاقتصادية غير المكلفة، وذلك لأن كل مكونات عمل البليلة رخيصة الثمن، فهي لا تحتاج إلا القمح واللبن والسكر.

طريقة عمل البليلة باللبن والمستكة

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل البليلة باللبن والمستكة، بأسرع خطوات؛ لتقدميها لأفراد أسرتك، خاصة الأطفال الصغار.

مكونات عمل البليلة:

نصف كيلو قمح مقشور “قمح بليلة”

2 كوب لبن حليب

نصف كوب سكر

مستكة

إضافات حسب الرغبة:

قشطة

جوز هند

مكسرات مجروشه

زبيب

رشة قرفة

خطوات عمل البليلة

اغسلي قمح البليله جيدا، ثم قومي بتصفيته، ثم ضعيه على النار مع قليل من الماء واتركيه يغلي قليلا.

ارفعيه عن النار، واتركيه لمدة ساعتين، وستجدين وزنه قد تضاعف وحبة القمح تفتحت، وتشرب المياه.

بعد مرور الساعتين، أضيفي القليل من الماء، وضعيه على النار نحو 10 دقائق.

بعد ذلك أحضري اللبن الحليب بالقدر المناسب لعدد الأكواب التي تريدينها، وأذيبي فيه السكر حسب الرغبة، وأضيفي إليه المستكة، واتركيه على النار حتى يسخن جيدا.

في هذه الأثناء ضعي البليلة في أطباق التقديم، وبعد الانتهاء من تسخين اللبن أضيفيه إليها، وزيني الوجه بالمكسرات أو السوداني.

وبألف هنا.

طريقة عمل حمص الشام، مشروب الشتاء الرسمي

حمص الشام

طريقة عمل حمص الشام، مع قدوم فصل الشتاء تتجه الأذهان إلى المشروبات الساخنة، التي تبعث على الدفء، وهنا يتقدم مشروب حمص الشام المشهد.

فيعد حمص الشام من أشهر المشروبات المصرية، التي ترتبط بفصل الشتاء، لأنه يبعث على الدفء، كما أنه سهل التحضير، ويعد حمص الشام المشروب الامثل مع قدوم فصل الخريف؛ لأنه يبعث على الدفء، ويمنح الجسم طاقة بمجرد تناوله.

ويعد مشروب حمص الشام، من المشروبات عالية القيمة الغذائية، إلى جانب فوائد حمص الشام، العديدة، بالإضافة إلى طعمه اللذيذ.

ولكل عشاق حمص الشام، نستعرض طريقة عمل حمص الشام في البيت، بكل أسرارها، لتحضير كوب من حمص الشام لأفراد أسرتك زي المحلات وعربيات الحمص الشام، حتى لا يلجأون لشراءها جاهزة من الخارج.

طريقة عمل حمص الشام في البيت

أول خطوة من خطوات طريقة عمل حمص الشام، هي نقع الحمص لأطول فترة ممكنة، فكلما زادت مدة نقع الحمص في الماء، كلما تم طهيه بصورة أسرع وفي وقت أقل.

ويمكن أن ينقع حمص الشام لمدة يوم كامل، ويفضل أن يتم نقعه في الماء الساخن.

يتم بعد ذلك شطف حمص الشام جيدا، ثم يوضع في الحلة التي سيطهى فيها، ويتم غمره بالماء الساخن،

ويضاف لحمص الشام بعد ذلك ثمرتين من الطماطم وثمرة كبيرة من البصل وعدد من فصوصالثوم، وملعقتين من معجون الطماطم؛ ليعطيه اللون الأحمر المميز،

والملح والكمون وهو سر من أسرار الطعم المميز لحمص الشام.

ويترك حمص الشام على النار حتى تمام الطهي، ثم يتم انتشال شرائح الطماطم والبصل.

طريقة عمل الدقة لحمص الشام

ويتم إعداد "دقة الثوم" و"الشطة" و"الليمون المركز"، وهي الإضافات الخارجية التي يتم وضعها على كوب حمص كما يباع في الخارج.

ولعمل الدقة، تهرس كمية من فصوص الثوم، ويضاف إليه كمية من ماء حمص الشام، وتوضع في كوب او وعاء.

وتوضع كمية من عصير الليمون في وعاء او كوب اخر.

ولتحضير كوب من حمص الشام، نضع ملعقة كبيرة من الدقة، وملعقة كبيرة من عصير الليمون، والقليل من الشطة، ثم يصب حمص ابشام، ويقدم.

طريقة عمل السحلب الساخن

السحلب

طريقة عمل السحلب، من المشروبات الشتوية التي يمكنك تحضيرها في البيت، بدلًا من شراء بودرة السحلب الجاهزة.

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، في السطور التالية، طريقة عمل السحلب باللبن في البيت، زي الكافيهات، بكل سهولة، وبكل تفاصيله، لتصنعي لأفراد أسرتك ألذ كوب من السحلب الساخن، بنفسك، للتوفير في الميزانية من جهة، ولتحافظي أيضا على صحتهم، وحتى لا يفضلون تناوله في الكافيهات.



مكونات بودرة السحلب:

نصف كوب من حليب بودرة

نصف كوب من الأرز مطحون ناعم جدا

كوب من سكر البودرة

كوب من جوز الهند

4 ملاعق كبيرة من النشا

نصف كوب من السمسم

ملعقة من الفانيليا

(تمزج المكونات السابقة، وتحفظ في برطمان لحين الاستخدام).

لعمل 4 أكواب من مشروب السحلب:

4 أكواب من الحليب

سكر حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة من بودرة السحلب

فص مستكة مطحون مع ملعقة سكر

للتزيين:

قرفة ناعمة

جوز هند

مكسرات أو سوداني حسب الرغبة

خطوات عمل السحلب باللبن:

ويوضع الحليب في وعاء على النار، وقبل أن يسخن نضيف ملعقتين كبيرتين من بودرة السحلب (التي قمنا بإعدادها)، إلى السكر مع المستكة المطحونة ونحركهم جيدا" حتى لا تتكتل معنا بودرة السحلب في الحليب.

ثم ببطء شديد نبدأ بسكب السكر المخلوط بالسحلب والمستكة مع التحريك المستمر على النار، حتى يبدأ بالكثافة معنا الحليب على النار، وبعد الانتهاء من طهيه على النار، نسكبه في فناجين التقديم.

نرش الوجه بالقرفة الناعمة وجوز الهند والمكسرات أو السودانى المحمص، كلها إضافات اختيارية، حسب ذوق ورغبة كل فرد من أفراد الأسرة.

ويقدم ساخن وبألف هنا.

طريقة عمل الهوت شوكليت زي الكافيهات



هوت شوكليت

طريقة عمل الهوت شوكليت، من طرق المشروبات الشتوية الساخنة، التي تحاول الكثير من ستات البيوت، تعلم طريقة عملها في البيت، لأنها تقدم في الكافيهات بأسعار لا تناسب البعض، في حين أنه من المشروبات اللذيذة التي تبعث على الدفء، وطعم الهوت شوكليت يمثل العشق بالنسبة للكثيرين، خاصة الاطفال الصغار، ومع احتفالات ليلة رأس السنة، يعد هذا المشروب مناسبا للأجواء الاحتفالية، والذي يمكنك أن تقدمينه لأفراد أسرتك، كما يمكن أن تقدمينه لضيوفك إن كنتي تنظمين لحفل للعائلة او الاصدقاء.



طريقة عمل الهوت شوكليت بالكاكاو



المكونات:

1 كوب حليب كامل الدسم

2 ملعقة كبيرة كاكاو غير محلى

2 ملعقة كبيرة سكر

1/4 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة



الطريقة:

في قدر صغير، اخلطي الكاكاو والسكر معًا حتى يذوب الكاكاو.

أضيفي الحليب إلى الخليط السابق، وقلبي حتى يذوب السكر والكاكاو تمامًا.

أضيفي الفانيليا، وقلبي مرة أخرى.

سخني المزيج على نار متوسطة حتى يغلي، ثم اتركيه على نار هادئة لمدة 5 دقائق أخرى.

ارفعيه من على النار، وصبيه في أكواب ساخنة.

قدميه ساخنًا مع رشة من القرفة أو الفانيليا.



نصائح لوصفة مميزة

يمكنك استخدام حليب جوز الهند أو حليب اللوز بدلًا من الحليب كامل الدسم للحصول على مشروب خالي من الألبان.

إذا كنت تفضل الهوت شوكليت أكثر حلاوة، يمكنك إضافة المزيد من السكر حسب الرغبة.

يمكنك أيضًا إضافة رقائق الشوكولاتة أو الكريمة المخفوقة إلى الهوت شوكليت لمزيد من النكهة والروعة.

طريقة عمل الهوت شوكليت

وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل الهوت شوكليت، في البيت، زي الكافيهات.

مكونات عمل الهوت شوكليت

كوب ونصف من الحليب السائل

كوب من الماء الساخن

كوب من الشوكولاتة المبشورة

ملعقتان كبيرتان من السكر

ملعقة صغيرة من الفانيلا

رشة من القرفة (اختياري)

طريقة عمل الهوت شوكليت

ضعي الحليب والماء الساخن في قدر على نار متوسطة.

أضيفي الشوكولاتة المبشورة والسكر والفانيليا والقرفة (اختياري).

أضيفي الشوكولاتة المبشورة والسكر والفانيليا والقرفة (اختياري)

حركي المزيج باستمرار حتى يذوب الشوكولاتة ويصبح ناعمًا.

حركي المزيج باستمرار حتى يذوب الشوكولاتة ويصبح ناعمًا

اسكبي الهوت شوكليت في أكواب وقدميه ساخنًا.

اسكبي الهوت شوكليت في أكواب وقدميه ساخنًا

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