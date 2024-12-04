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ثقافة وفنون

جاريد ليتو يعثر على جائزة الأوسكار المفقودة منذ 3 سنوات

جاريد ليتو، فيتو
جاريد ليتو، فيتو

أعلن الممثل الشهير، جاريد ليتو، عثوره علي جائزة الأوسكار المفقودة، منذ ٣ سنوات.

تفاصيل عثور جاريد ليتو علي الأوسكار

أعاد الممثل اكتشاف جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد، بعد ما يقرب من عقد من اختفائها الغامض أثناء الانتقال إلى منزل جديد.

وكشف نجم Dallas Buyers Club، جاريد ليتو، عن عثوره علي جائزة الأوسكار الخاصة به، عبر حسابه الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات، “انستجرام"، حث نشر صورتع وهو يحمل جائزة الأوسكار، وأرفقتها بتعليق قائلا:"وجدت جائزة الأوسكار الخاصة بي".

يأتي هذا الكشف بعد سنوات من اعتراف ليتو، 52 عامًا، بفقدان الجائزة الأكثر شهرة في العالم، في حادث انتقال من منزل لأخر، عام 2018.

جاريد ليتو يفقد جائزة الأوسكار

وكان الممثل جاريد ليتو، كشف في لقاء مع الإعلامي الساخر جيمس كوردن، عام 2021، عن فقدانه تمثال جائزة الأوسكار الخاصة به، بعد انتقاله من منزل لأخر، قائلا:"لا أعتقد أن أحدًا أراد أن يخبرني بضياع الجائزة.. لكنني انتقلت إلى منزل لأخر في لوس أنجلوس، وعندما انتقلنا، اختفت الأوسكار بطريقة سحرية بطريقة ما".

وعندما سأله كوردن، عما إذا كان من الممكن أن تكون الجائرة، سرقت عن قصد، أقر ليتو باحتمالية ذلك.. وقال: "أعتقد أنه احتمال جيد... إنها ليست شيئًا يلقيه شخص ما عن طريق الخطأ في سلة المهملات".

وقال ليتو خلال المقابلة: "أتذكر الليلة التي حصلت فيها عليها، مررتها على العديد من الأشخاص... كانت متضررة ومخدوشة، لكن الناس استمتعوا بالتقاط الصور معها.. من الجيد مشاركتها، لذا آمل أن يكون هناك شخص ما يعتني بها جيدًا".

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